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Клопп отримав пропозицію про роботу від Баварії

21 лютого 2024 22:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп отримав пропозицію про роботу від Баварії
Юрген Клопп під час матчу проти "Брентфорду". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп може продовжити кар'єру у "Баварії". Мюнхенський клуб провів переговори з агентом наставника.

"Баварія" шукає нового тренера після новини про достроковий відхід Томаса Тухеля, нагадує Bild.

Декілька тижнів тому Юрген Клопп оголосив про рішення піти з "Ліверпуля" наприкінці нинішнього сезону. Тренер пояснив, що дуже втомився за останні роки й потребує перепочинку.

Юрген Клопп
Юрген Клопп під час заміни Коді Гакпо. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Тренер для "Баварії"

Чемпіони Німеччини зіштовхнулися з аналогічною ситуацією. Томас Тухель перестав впливати на команду і заявив про звільнення наприкінці сезону незалежно від результатів "Баварії".

Мюнхенський клуб уже шукає нового наставника. Представники клубу звернулися до агента 56-річного Юргена Клоппа. "Баварія" готова задовольнити будь-які фінансові вимоги колишнього наставника "Боруссії". Проте агент відмовив мюнхенцям і повторив, що найближчого року його підопічний не розглядатиме пропозиції від клубів та збірних. Проте чемпіони Німеччини намагаються переконати Юргена Клоппа.

Останнім тренером, який працював у "Баварії" два повні сезони, є Хосеп Гвардіола. Після його відходу з клубу у 2016 році, мюнхенці поміняли шість наставників. З командою працювали Карло Анчелотті, Юпп Хайнкес, Ніко Ковач, Ханс-Дітер Флік, Юліан Нагельсман та Томас Тухель.

Нагадаємо, "Реал" отримає пропозицію щодо Луніна від "Манчестер Юнайтед".

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"Баварія" звільнила Тухеля — хто стане новим тренером.

спорт
футбол
Ліверпуль
Баварія
Юрген Клопп
тренер

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