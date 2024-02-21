Клопп получил предложение о работе от Баварии

Юрген Клопп по время матча против "Брентфорда". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может продолжить карьеру в "Баварии". Мюнхенский клуб провел переговоры с агентом наставника.

"Бавария" ищет нового тренера после новости о досрочном уходе Томаса Тухеля, напоминает Bild.

Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о решении уйти из "Ливерпуля" в конце нынешнего сезона. Тренер объяснил, что очень устал за последние годы и нуждается в передышке.

Юрген Клопп во время замены Коди Гакпо. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Тренер для "Баварии"

Чемпионы Германии столкнулись с аналогичной ситуацией. Томас Тухель перестал оказывать влияние на команду и заявил об уходе в конце сезона вне зависимости от результатов "Баварии".

Мюнхенский клуб уже ищет нового наставника. Представители клуба обратились к агенту 56-летнего Юргена Клоппа. "Бавария" готова удовлетворить любые финансовые требования бывшего наставника "Боруссии". Однако агент отказал мюнхенцам и повторил, что в ближайший год его подопечный не будет рассматривать предложения от клубов и сборных. Однако чемпионы Германии пытаются переубедить Юргена Клоппа.

Последним тренером, который работал в "Баварии" два полных сезона, является Хосеп Гвардиола. После его ухода из клуба в 2016 году, мюнхенцы поменяли шесть наставников. С командой работали Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель.

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