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Клопп получил предложение о работе от Баварии

21 февраля 2024 22:23
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Клопп получил предложение о работе от Баварии
Юрген Клопп по время матча против "Брентфорда". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может продолжить карьеру в "Баварии". Мюнхенский клуб провел переговоры с агентом наставника. 

"Бавария" ищет нового тренера после новости о досрочном уходе Томаса Тухеля, напоминает Bild

Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о решении уйти из "Ливерпуля" в конце нынешнего сезона. Тренер объяснил, что очень устал за последние годы и нуждается в передышке. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп во время замены Коди Гакпо. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Тренер для "Баварии" 

Чемпионы Германии столкнулись с аналогичной ситуацией. Томас Тухель перестал оказывать влияние на команду и заявил об уходе в конце сезона вне зависимости от результатов "Баварии". 

Мюнхенский клуб уже ищет нового наставника. Представители клуба обратились к агенту 56-летнего Юргена Клоппа. "Бавария" готова удовлетворить любые финансовые требования бывшего наставника "Боруссии". Однако агент отказал мюнхенцам и повторил, что в ближайший год его подопечный не будет рассматривать предложения от клубов и сборных. Однако чемпионы Германии пытаются переубедить Юргена Клоппа. 

Последним тренером, который работал в "Баварии" два полных сезона, является Хосеп Гвардиола. После его ухода из клуба в 2016 году, мюнхенцы поменяли шесть наставников. С командой работали Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель. 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

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"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.

спорт
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Ливерпуль
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Юрген Клопп
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