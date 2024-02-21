Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бавария уволила Тухеля — кто станет новым тренером arrow

Бавария уволила Тухеля — кто станет новым тренером

21 февраля 2024 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария уволила Тухеля — кто станет новым тренером
Томас Тухель разочарованно наблюдает за игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель уйдет со своей должности летом этого года. Руководство немецкого клуба приступило к поиску нового наставника. 

Конфликты и проблемы "Баварии" достигли критической отметки, сообщает Bild

Томас Тухель досрочно покинет "Баварию". Это произойдет в конце сезона 2023/2024 вне зависимости от результатов команды, которая теоретически еще может выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов. 

Томас Тухель
Тренер Томас Тухель после матча. Фото: REUTERS/Leon Kuegele

С осени прошлого года "Баварию" сотрясают скандалы, которые сопровождаются ухудшением результатов команды. В руководстве и в раздевалке клубов возникло два лагеря. Один из них поддерживал тренерский штаб, другой требовал отставки Томаса Тухеля. В итоге наставник решил объявить про уход. 

"Бавария" стала третьим клубов, который Тухель досрочно покинет. Ранее он был уволен сначала из "ПСЖ", а потом и из "Челси". Мюнхенцы проиграли первый матч 1/8 ЛЧ римскому "Лацио", а в турнирной таблице чемпионата Германии отстали от первого места на восемь очков. 

Кто возглавит "Баварию" 

Официального сообщения о преемнике Томаса Тухеля пока нет. Однако немецкий журналисты утверждают, что в клубе рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Ханса-Дитера Флика, который в недавнем прошлом уже работал с "Баварией". 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде. 

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен.

спорт
футбол
Бавария
тренер
Бундеслига
Томас Тухель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме