Бавария уволила Тухеля — кто станет новым тренером

Томас Тухель разочарованно наблюдает за игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель уйдет со своей должности летом этого года. Руководство немецкого клуба приступило к поиску нового наставника.

Конфликты и проблемы "Баварии" достигли критической отметки, сообщает Bild.

Томас Тухель досрочно покинет "Баварию". Это произойдет в конце сезона 2023/2024 вне зависимости от результатов команды, которая теоретически еще может выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов.

Тренер Томас Тухель после матча. Фото: REUTERS/Leon Kuegele

С осени прошлого года "Баварию" сотрясают скандалы, которые сопровождаются ухудшением результатов команды. В руководстве и в раздевалке клубов возникло два лагеря. Один из них поддерживал тренерский штаб, другой требовал отставки Томаса Тухеля. В итоге наставник решил объявить про уход.

"Бавария" стала третьим клубов, который Тухель досрочно покинет. Ранее он был уволен сначала из "ПСЖ", а потом и из "Челси". Мюнхенцы проиграли первый матч 1/8 ЛЧ римскому "Лацио", а в турнирной таблице чемпионата Германии отстали от первого места на восемь очков.

Кто возглавит "Баварию"

Официального сообщения о преемнике Томаса Тухеля пока нет. Однако немецкий журналисты утверждают, что в клубе рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Ханса-Дитера Флика, который в недавнем прошлом уже работал с "Баварией".

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

"Манчестер Сити" оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде.

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен.