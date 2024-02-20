Мюллер хочет увольнения Тухеля, Кейн и Нойер поддержали тренера

Томас Тухель недоволен игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Часть футболистов мюнхенской "Баварии" выступает за скорейшее увольнение главного тренера команды Томаса Тухеля. Но есть игроки, которые поддерживают наставника.

Скандалы в "Баварии" остаются главной темой немецкой спортивной прессы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Журналистам стали известны фамилии футболистов, которые обратились к руководству "Баварии" с просьбой заменить тренерский штаб команды. Среди игроков, которые оказались недовольны Томасом Тухелем, оказались Томас Мюллер, Леон Горецка, Маттейс де Лигт, Матис Тель и Серж Гнабри, а Йозуа Киммих и вовсе подрался с ассистентом главного тренера.

Томас Мюллер после матча. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Другая часть игроков "Баварии" уверена, что тренеру необходимо дать возможность доработать до конца сезона. В противном случае шансы команды завоевать трофеи резко снизятся. Среди этих футболистов оказались Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Эрик Дайер и Харри Кейн, у которого тоже есть претензии к Томасу Тухелю.

Харри Кейн благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Проблемы "Баварии"

Тем временем мюнхенский клуб потерпел уже три поражения подряд, причем два из них в рамках немецкой Бундеслиги. Команда расположилась на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Байера" на восемь очков.

Среди претендентов на место главного тренера команды называют Ханса-Дитера Флика, Уле-Гуннара Сульшера и Зинедина Зидана.

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