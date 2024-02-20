Мюллер хоче звільнення Тухеля, Кейн та Ноєр підтримали тренера

Томас Тухель незадоволений грою "Баварії". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Частина футболістів мюнхенської "Баварії" виступає за якнайшвидше звільнення головного тренера команди Томаса Тухеля. Але є гравці, які підтримують наставника.

Скандали у "Баварії" залишаються головною темою німецької спортивної преси, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Журналістам стали відомі прізвища футболістів, які звернулися до керівництва "Баварії" із проханням замінити тренерський штаб команди. Серед гравців, які виявилися незадоволеними Томасом Тухелем, виявилися Томас Мюллер, Леон Горецька, Маттейс де Лігт, Матіс Тель і Серж Гнабрі, а Йозуа Кімміх взагалі побився з помічником головного тренера.

Томас Мюллер після матчу. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Інша частина гравців "Баварії" впевнена, що тренеру необхідно надати можливість доопрацювати до кінця сезону. В іншому випадку шанси команди здобути трофеї різко знизяться. Серед цих футболістів опинилися Мануель Ноєр, Рафаел Геррейру, Джамал Мусіала, Лерой Сане, Ерік Даєр і Харрі Кейн, який теж має претензії до Томаса Тухеля.

Харрі Кейн дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Проблеми "Баварії"

Тим часом мюнхенський клуб зазнав вже трьох поразок поспіль, причому дві з них у рамках німецької Бундесліги. Команда розташувалася на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Баєра" на вісім очок.

Серед претендентів на місце головного тренера команди називають Ханса-Дітера Фліка, Уле-Гуннара Сульшера та Зінедіна Зідана.

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