Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен arrow

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен

21 февраля 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен
Президент Хавьер Милей в Италии. Фото: REUTERS/Remo Casilli
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Аргентины Хавьер Милей ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом в истории своей страны. Глава государства сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Милей назвал игрока, которого выбрал, "лучшим в истории", сообщает Diario AS

Хавьер Милей выиграл выбора в Аргентине в декабре 2023 года. Президент часто комментирует события в культуре, шоу-бизнесе и спорте. Он ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком за всю историю футбола. 

Марадона или Месси 

Президент Аргентины считает Диего Марадону великим игроком, к которому многие несправедливо относились при жизни. Хавьер Милей заявил, что бывший спортсмен имел право делать со своей жизнью все, что хотел. Важны были достижение Марадоны на футбольном поле. По словам Милея, легендарный игрок подарил болельщикам много ярких воспоминаний. 

Диего Марадона и Лионель Месси
Диего Марадона и Лионель Месси, рисунок в Аргентине. Фото: instagram

При этом Хавьер Милей считает лучшим футболистом всех времен Лионеля Месси. Президент Аргентины посоветовал прочитать статью под названием "Месси невозможен", чтобы понять, почему этот футболист является лучшим во всех аспектах игры. Милей назвал Месси феноменом мирового спорта.

Лионель Месси
Лионель Месси в Майами. Фото: Reuters/Sam Navarro

В 2023 году Лионель Месси сыграл за "Интер Майами" шесть матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Алиев резко раскритиковал бывшего футболиста сборной Украины.

спорт
футбол
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Диего Марадона
Хавьер Милей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме