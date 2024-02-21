Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен

Президент Хавьер Милей в Италии. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Аргентины Хавьер Милей ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом в истории своей страны. Глава государства сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Милей назвал игрока, которого выбрал, "лучшим в истории", сообщает Diario AS.

Хавьер Милей выиграл выбора в Аргентине в декабре 2023 года. Президент часто комментирует события в культуре, шоу-бизнесе и спорте. Он ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком за всю историю футбола.

Марадона или Месси

Президент Аргентины считает Диего Марадону великим игроком, к которому многие несправедливо относились при жизни. Хавьер Милей заявил, что бывший спортсмен имел право делать со своей жизнью все, что хотел. Важны были достижение Марадоны на футбольном поле. По словам Милея, легендарный игрок подарил болельщикам много ярких воспоминаний.

Диего Марадона и Лионель Месси, рисунок в Аргентине. Фото: instagram

При этом Хавьер Милей считает лучшим футболистом всех времен Лионеля Месси. Президент Аргентины посоветовал прочитать статью под названием "Месси невозможен", чтобы понять, почему этот футболист является лучшим во всех аспектах игры. Милей назвал Месси феноменом мирового спорта.

Лионель Месси в Майами. Фото: Reuters/Sam Navarro

В 2023 году Лионель Месси сыграл за "Интер Майами" шесть матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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