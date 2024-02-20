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Алиев резко раскритиковал бывшего футболиста сборной Украины

20 февраля 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев резко раскритиковал бывшего футболиста сборной Украины
Александр Алиев отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал бывшего футболиста донецкого "Шахтера". Иван Ордец выступал в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Алиев считает, что игрока не стоит возвращать в национальную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина". 

Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения россиян добровольно присоединился к территориальной обороне и с оружием в руках защищал Киев. Бывший полузащитник сборной Украины до сих пор активно помогает армии, а в свободное время комментирует наиболее обсуждаемые темы в общественной и спортивной жизни. 

Александр Алиев
Александр Алиев по дороге на позицию. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Экс-хавбек "Динамо" поделился мнениями по поводу будущего центрального защитника Ивана Ордеца в сборной Украины. Александр Алиев считает, что воспитанник донецкого "Шахтера" не должен возвращаться в национальную команду страны. 

"Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует", — прокомментировал ситуацию Александр Алиев. 

Иван Ордец
Иван Ордец во время матча. Фото: instagram

Критика Ивана Ордеца

Бывший футболист "Шахтера" перешел в московское "Динамо" в 2019 году. Футболист защищал цвета российского клуба до лета 2022 года. После этого ему удалось бесплатно расторгнуть контракт с "Динамо" и переехать в немецкий "Бохум". 

Уверенная игра Ордеца в Германии вызвала предположение о том, что защитник может вернуться в сборную Украины. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

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