Алиев резко раскритиковал бывшего футболиста сборной Украины

Александр Алиев отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко раскритиковал бывшего футболиста донецкого "Шахтера". Иван Ордец выступал в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Алиев считает, что игрока не стоит возвращать в национальную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения россиян добровольно присоединился к территориальной обороне и с оружием в руках защищал Киев. Бывший полузащитник сборной Украины до сих пор активно помогает армии, а в свободное время комментирует наиболее обсуждаемые темы в общественной и спортивной жизни.

Александр Алиев по дороге на позицию. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Экс-хавбек "Динамо" поделился мнениями по поводу будущего центрального защитника Ивана Ордеца в сборной Украины. Александр Алиев считает, что воспитанник донецкого "Шахтера" не должен возвращаться в национальную команду страны.

"Я даже говорить о нем не хочу. Этого человека для меня не существует", — прокомментировал ситуацию Александр Алиев.

Иван Ордец во время матча. Фото: instagram

Критика Ивана Ордеца

Бывший футболист "Шахтера" перешел в московское "Динамо" в 2019 году. Футболист защищал цвета российского клуба до лета 2022 года. После этого ему удалось бесплатно расторгнуть контракт с "Динамо" и переехать в немецкий "Бохум".

Уверенная игра Ордеца в Германии вызвала предположение о том, что защитник может вернуться в сборную Украины.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

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