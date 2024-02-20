Алієв різко розкритикував колишнього футболіста збірної України

Олександр Алієв відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв жорстко розкритикував колишнього футболіста донецького "Шахтаря". Іван Ордець виступав у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Алієв вважає, що гравця не варто повертати до національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Олександр Алієв із перших днів повномасштабного вторгнення росіян добровільно приєднався до територіальної оборони та зі зброєю в руках захищав Київ. Колишній півзахисник збірної України досі активно допомагає армії, а у вільний час коментує теми, що найбільш обговорюються в громадському та спортивному житті.

Олександр Алієв дорогою на позицію. Фото: скріншот instagram.com/aliev_sasha8/

Ексхавбек "Динамо" поділився думками щодо майбутнього центрального захисника Івана Ордеця у збірній України. Олександр Алієв вважає, що вихованець донецького "Шахтаря" не має повертатися до національної команди країни.

"Я навіть говорити про нього не хочу. Цієї людини для мене не існує", — прокоментував ситуацію Олександр Алієв.

Іван Ордець під час матчу. Фото: instagram

Критика Івана Ордеця

Колишній футболіст "Шахтаря" перейшов до московського "Динамо" у 2019 році. Футболіст захищав кольори російського клубу до літа 2022 року. Після цього йому вдалося безкоштовно розірвати контракт із "Динамо" і переїхати до німецького "Бохуму".

Впевнена гра Ордеця у Німеччині викликала припущення про те, що захисник може повернутися до збірної України.

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