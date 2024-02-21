Президент Аргентини назвав найкращого футболіста всіх часів

Президент Хав'єр Мілей в Італії. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Аргентини Хав'єр Мілей відповів на запитання про те, кого він вважає найкращим футболістом в історії своєї країни. Глава держави порівняв Ліонеля Мессі та Дієго Марадону.

Мілей назвав гравця, якого вибрав, "найкращим в історії", повідомляє Diario AS.

Хав'єр Мілей виграв вибір в Аргентині у грудні 2023 року. Президент часто коментує події у культурі, шоубізнесі та спорті. Він відповів на запитання, кого вважає найкращим гравцем за всю історію футболу.

Марадона чи Мессі

Президент Аргентини вважає Дієго Марадону великим гравцем, до якого багато хто несправедливо ставився за життя. Хав'єр Мілей заявив, що колишній спортсмен мав право робити зі своїм життям усе, що хотів. Важливими були досягнення Марадони на футбольному полі. За словами Мілея, легендарний гравець подарував уболівальникам багато яскравих спогадів.

Дієго Марадона і Ліонель Мессі, креслення в Аргентині. Фото: instagram

При цьому Хав'єр Мілей вважає найкращим футболістом усіх часів Ліонеля Мессі. Президент Аргентини порадив прочитати статтю під назвою "Мессі неймовірний", щоб зрозуміти, чому цей футболіст є найкращим у всіх аспектах гри. Мілей назвав Мессі феноменом світового спорту.

Ліонель Мессі в Маямі. Фото: Reuters/Sam Navarro

У 2023 році Ліонель Мессі зіграв за "Інтер Маямі" шість матчів, у яких забив один гол і зробив три результативні передачі.

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