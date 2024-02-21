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Баварія звільнила Тухеля — хто стане новим тренером

21 лютого 2024 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія звільнила Тухеля — хто стане новим тренером
Томас Тухель розчаровано спостерігає за грою "Баварії". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель піде зі своєї посади влітку цього року. Керівництво німецького клубу розпочало пошук нового наставника.

Конфлікти та проблеми "Баварії" досягли критичної позначки, повідомляє Bild.

Томас Тухель достроково покине "Баварію". Це відбудеться наприкінці сезону 2023/2024 незалежно від результатів команди, яка теоретично ще може виграти Бундеслігу та Лігу чемпіонів.

Томас Тухель
Тренер Томас Тухель після матчу. Фото: REUTERS/Leon Kuegele

З осені минулого року "Баварію" стрясають скандали, що супроводжуються погіршенням результатів команди. У керівництві та в роздягальні клубів виникло два табори. Один із них підтримував тренерський штаб, інший вимагав відставки Томаса Тухеля. У результаті наставник вирішив оголосити про відхід.

"Баварія" стала третім клубом, який Тухель достроково залишить. Раніше його було звільнено спочатку з "ПСЖ", а потім і з "Челсі". Мюнхенці програли перший матч 1/8 ЛЧ римському "Лаціо", а у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини відстали від першого місця на вісім очок.

Хто очолить "Баварію"

Офіційного повідомлення про наступника Томаса Тухеля наразі немає. Проте німецькі журналісти стверджують, що у клубі розглядають кандидатури Зінедіна Зідана та Ханса-Дітера Фліка, який у недавньому минулому вже працював із "Баварією".

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спорт
футбол
Баварія
тренер
Бундесліга
Томас Тухель

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