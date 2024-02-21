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Манчестер Сити оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде

21 февраля 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Сити оставит Довбика и Цыганкова без звездного партнера по команде
Савио во время матча за "Жирону". Фото: instagram.com/savinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского клуба "Манчестер Сити" одобрил трансфер одного из лучших футболистов испанской "Жироны". Переход футболиста состоится летом этого года. 

Бразилец Савио вернется на "Этихад", сообщает Sky Sports

Действующие чемпионы Англии уже планируют будущую трансферную кампанию, которая начнется в конце сезона 2023/2024. Первым новичком "Манчестер Сити" станет универсальный полузащитник "Жироны" Савио. 

Детали трансфера игрока "Жироны" 

Английский "Манчестер Сити" уже подписал все документы по трансферу Савио. Согласно контракту, 19-летний бразилец с первого июля присоединится к "горожанам". Оформление сделки уже завершено.

Савио
Савио в футболке "Манчестер Сити". Фото: официальный сайт клуба

Савио получит шанс проявить себя в ведущем клубе City Football Group, который выкупил контракт бразильца в 2022 году. Сначала полузащитник успешно проявил себя во французском "Труа", а потом в испанской "Жироне", которые тоже принадлежат City Football Group. 

В сезоне 2023/2024 Савио сыграл за "Жирону" 25 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач. 

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Президент Аргентины назвал лучшего футболиста всех времен.

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Савио (футболист)

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