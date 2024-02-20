Цыганков забил важный гол за Жирону и получил высокую оценку

Виктор Цыганков и Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Каталонская "Жирона" упустила возможность воспользоваться осечкой "Реала" и приблизиться к мадридской команде в турнирной таблице. Подопечные Мичела Санчеса проиграли свой матч 25 тура Ла Лиги.

"Жирона" уступила в гостях "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:3, сообщает портал Новини.LIVE.

Претенденты на чемпионский титул Ла Лиги могли сократить отставание от "Реала", который сыграл в этом туре вничью, на расстояние трех очков. Для этого "Жирона" должна была победить на выезде "Атлетик". Однако в последнее время каталонская команда находится в игровом кризисе, что и повлияло на итоговый результат.

Как сыграли Довбик и Цыганков

Украинские футболисты "Жироны" начали матч в Бильбао в основном составе. Ошибка гостей на второй минуте привела к тому, что Беренгер вывел "Атлетик" вперед. В начале второго тайма "Жирона" провела свою атаку, и Цыганков замкнул прострел слева. Виктор забил первый гол "Жироны" за 299 минут.

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Однако вскоре "Атлетик" вышел вперед. Хозяева поля забили два мяча за семь минут. В конце поединка "Жирона" забила еще один мяч, но его не хватило даже для ничьей. Команда Мичела Санчеса остается на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Реала" на шесть очков и опережает "Барселону" на два балла. В следующем туре, 26 февраля, "Жирона" примет "Райо Вальекано".

Виктор Цыганков получил оценку 7,2 и стал лучшим футболистом "Жироны" в матче с "Атлетиком". Оценка Артема Довбика составляет 6,6 балла. Алекс Беренгер из "Атлетика" стал лучшим футболистом матча. Автор дубля получил оценку 8,4 балла.

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