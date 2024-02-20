Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков забил важный гол за Жирону и получил высокую оценку arrow

Цыганков забил важный гол за Жирону и получил высокую оценку

20 февраля 2024 09:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков забил важный гол за Жирону и получил высокую оценку
Виктор Цыганков и Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Жирона" упустила возможность воспользоваться осечкой "Реала" и приблизиться к мадридской команде в турнирной таблице. Подопечные Мичела Санчеса проиграли свой матч 25 тура Ла Лиги. 

"Жирона" уступила в гостях "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:3, сообщает портал Новини.LIVE. 

Претенденты на чемпионский титул Ла Лиги могли сократить отставание от "Реала", который сыграл в этом туре вничью, на расстояние трех очков. Для этого "Жирона" должна была победить на выезде "Атлетик". Однако в последнее время каталонская команда находится в игровом кризисе, что и повлияло на итоговый результат.

Как сыграли Довбик и Цыганков 

Украинские футболисты "Жироны" начали матч в Бильбао в основном составе. Ошибка гостей на второй минуте привела к тому, что Беренгер вывел "Атлетик" вперед. В начале второго тайма "Жирона" провела свою атаку, и Цыганков замкнул прострел слева. Виктор забил первый гол "Жироны" за 299 минут. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Однако вскоре "Атлетик" вышел вперед. Хозяева поля забили два мяча за семь минут. В конце поединка "Жирона" забила еще один мяч, но его не хватило даже для ничьей. Команда Мичела Санчеса остается на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Реала" на шесть очков и опережает "Барселону" на два балла. В следующем туре, 26 февраля, "Жирона" примет "Райо Вальекано". 

Виктор Цыганков получил оценку 7,2 и стал лучшим футболистом "Жироны" в матче с "Атлетиком". Оценка Артема Довбика составляет 6,6 балла. Алекс Беренгер из "Атлетика" стал лучшим футболистом матча. Автор дубля получил оценку 8,4 балла. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".

спорт
футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме