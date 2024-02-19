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Клуб Довбика и Цыганкова поддержал ЛГБТ-сообщество

19 февраля 2024 22:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Клуб Довбика и Цыганкова поддержал ЛГБТ-сообщество
Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Жирона" оказалась политически активной. В клубе поддержали ЛГБТ-сообщество.

Соответственный пост опубликовали в соцсетях клуба.

"Жирона" и ЛГБТ

В "Жироне" отметили Международный день борьбы с ЛГБТ-фобией в спорте. В рамках этого дня в клубе показали большой баннер со своей эмблемой на фоне цветов ЛГБТ-сообщества.

"Футбольный клуб "Жирона" присоединяется к кампании Esportcat по случаю Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Жирона" занимает второе место в чемпионате Испании и отстает от мадридского "Реала" на шесть очков.

Цыганков в текущем сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и сделал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 25 млн евро.

Довбик в сезоне сыграл 25 матчей, где забил 14 голов и сделал семь ассистов. "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 28 млн евро.

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футбол
Артем Довбик
ЛГБТ
Виктор Цыганков
Жирона

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