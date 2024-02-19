Клуб Довбика и Цыганкова поддержал ЛГБТ-сообщество

Артем Довбик и Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Каталонская "Жирона" оказалась политически активной. В клубе поддержали ЛГБТ-сообщество.

Соответственный пост опубликовали в соцсетях клуба.

"Жирона" и ЛГБТ

В "Жироне" отметили Международный день борьбы с ЛГБТ-фобией в спорте. В рамках этого дня в клубе показали большой баннер со своей эмблемой на фоне цветов ЛГБТ-сообщества.

"Футбольный клуб "Жирона" присоединяется к кампании Esportcat по случаю Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте", — говорится в сообщении.

🏳️‍🌈 𝐋’𝐞𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞́𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬



El Girona FC es suma a la campanya de @esportcat en el Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia a l'Esport. pic.twitter.com/a5RPl908v9 — Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024

Отметим, что "Жирона" занимает второе место в чемпионате Испании и отстает от мадридского "Реала" на шесть очков.

Цыганков в текущем сезоне в 23 матчах забил четыре мяча и сделал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 25 млн евро.

Довбик в сезоне сыграл 25 матчей, где забил 14 голов и сделал семь ассистов. "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего украинца в 28 млн евро.

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