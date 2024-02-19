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Клуб Довбика та Циганкова підтримав ЛГБТ-спільноту

19 лютого 2024 22:49
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Агабекян Карен
редактор
Клуб Довбика та Циганкова підтримав ЛГБТ-спільноту
Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Жирона" виявилася політично активною. У клубі підтримали ЛГБТ-спільноту.

Відповідний пост опублікували у соцмережах клубу.

"Жирона" та ЛГБТ

У "Жироні" відзначили Міжнародний день боротьби з ЛГБТ-фобією у спорті. У рамках цього дня у клубі показали великий банер зі своєю емблемою на тлі кольорів ЛГБТ-спільноти.

"Футбольний клуб "Жирона" приєднується до кампанії Esportcat з нагоди Міжнародного дня боротьби з ЛГБТІ-фобією у спорті", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Жирона" посідає друге місце у чемпіонаті Іспанії та відстає від мадридського "Реала" на шість очок.

Циганков цього сезону у 23 матчах забив чотири м'ячі і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 25 млн євро.

Довбик у сезоні зіграв 25 матчів, де забив 14 голів і зробив сім асистів. "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 28 млн євро.

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футбол
Артем Довбик
ЛГБТ
Віктор Циганков
Жирона

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