Клуб Довбика та Циганкова підтримав ЛГБТ-спільноту

Артем Довбик та Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Каталонська "Жирона" виявилася політично активною. У клубі підтримали ЛГБТ-спільноту.

Відповідний пост опублікували у соцмережах клубу.

"Жирона" та ЛГБТ

У "Жироні" відзначили Міжнародний день боротьби з ЛГБТ-фобією у спорті. У рамках цього дня у клубі показали великий банер зі своєю емблемою на тлі кольорів ЛГБТ-спільноти.

"Футбольний клуб "Жирона" приєднується до кампанії Esportcat з нагоди Міжнародного дня боротьби з ЛГБТІ-фобією у спорті", — йдеться у повідомленні.

🏳️‍🌈 𝐋'𝐞𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞́𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬



El Girona FC es suma a la campanya de @esportcat en el Dia Internacional contra l'LGBTI-fobia al Esport. pic.twitter.com/a5RPl908v9 — Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024

Зазначимо, що "Жирона" посідає друге місце у чемпіонаті Іспанії та відстає від мадридського "Реала" на шість очок.

Циганков цього сезону у 23 матчах забив чотири м'ячі і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 25 млн євро.

Довбик у сезоні зіграв 25 матчів, де забив 14 голів і зробив сім асистів. "Трансфермаркт" оцінює 26-річного українця у 28 млн євро.

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