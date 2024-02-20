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Циганков забив важливий гол за Жирону та отримав високу оцінку

20 лютого 2024 09:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков забив важливий гол за Жирону та отримав високу оцінку
Віктор Циганков та Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" упустила можливість скористатися помилкою "Реала" та наблизитися до мадридської команди у турнірній таблиці. Підопічні Мічела Санчеса програли свій матч 25 туру Ла-Ліги.

"Жирона" поступилася у гостях "Атлетику" з Більбао з рахунком 2:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

Претенденти на чемпіонський титул Ла-Ліги могли скоротити відставання від "Реала", який зіграв у цьому турі внічию, на відстань трьох очок. Для цього "Жирона" мала перемогти на виїзді "Атлетік". Проте останнім часом каталонська команда перебуває в ігровій кризі, що вплинуло на підсумковий результат.

Як зіграли Довбик та Циганков

Українські футболісти "Жирони" розпочали матч у Більбао в основному складі. Помилка гостей на другій хвилині призвела до того, що Беренгер вивів "Атлетік" уперед. На початку другого тайму "Жирона" провела свою атаку, і Циганков замкнув простріл зліва. Віктор забив перший гол "Жирони" за 299 хвилин.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Проте невдовзі "Атлетік" вийшов уперед. Господарі поля забили два м'ячі за сім хвилин. Наприкінці поєдинку "Жирона" забила ще один м'яч, але його не вистачило навіть для нічиєї. Команда Мічела Санчеса залишається на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Реала" на шість очок і випереджає "Барселону" на два бали. У наступному турі, 26 лютого, "Жирона" прийме "Райо Вальєкано".

Віктор Циганков отримав оцінку 7,2 і став найкращим футболістом "Жирони" у матчі з "Атлетиком". Оцінка Артема Довбика складає 6,6 бала. Алекс Беренгер з "Атлетіка" став найкращим футболістом матчу. Автор дубля отримав оцінку 8,4 бала.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди. 

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

Мессі назвав свого наступника у "Барселоні".

спорт
футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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