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Манчестер Сіті залишить Довбика та Циганкова без зіркового партнера по команді

21 лютого 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Сіті залишить Довбика та Циганкова без зіркового партнера по команді
Савіо під час матчу за "Жирону". Фото: instagram.com/savinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб англійського клубу "Манчестер Сіті" схвалив трансфер одного з найкращих футболістів іспанської "Жирони". Перехід футболіста відбудеться влітку цього року.

Бразилець Савіо повернеться на "Етіхад", повідомляє Sky Sports.

Чинні чемпіони Англії вже планують майбутню трансферну кампанію, яка розпочнеться наприкінці сезону 2023/2024. Першим новачком "Манчестер Сіті" стане універсальний півзахисник "Жирони" Савіо.

Деталі трансферу гравця "Жирони"

Англійський "Манчестер Сіті" вже підписав усі документи щодо трансферу Савіо. Згідно з контрактом, 19-річний бразилець із першого липня приєднається до "городян". Оформлення правочину вже завершено.

Савіо
Савіо у футболці "Манчестер Сіті". Фото: офіційний сайт клубу

Савіо отримає шанс проявити себе у провідному клубі City Football Group, який викупив контракт бразильця у 2022 році. Спочатку півзахисник успішно виявив себе у французькому "Труа", а потім в іспанській "Жироні", які також належать City Football Group.

У сезоні 2023/2024 Савіо зіграв за "Жирону" 25 матчів, забив п'ять голів і зробив сім результативних передач.

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Жирона
Савіо (футболіст)

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