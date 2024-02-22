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Хаби Алонсо откажет Ливерпулю и возглавит другой клуб

22 февраля 2024 13:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо откажет Ливерпулю и возглавит другой клуб
Хаби Алонсо отвечает на вопросы журналистов. Фото: REUTERS/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо летом возглавит другую команду. Он ведет переговоры сразу с несколькими клубами, включая "Баварию" и "Ливерпуль". 

Испанский наставник близок к тому, чтобы принять одно из предложений, сообщает Bild

Многие европейские гранды внимательно следят за развитием карьеры Хаби Алонсо. В этом сезоне 42-летний испанский наставник может установить историческое достижение и привести "Байер" к первому в истории клуба чемпионскому титулу в Германии. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо с футболистами "Байера". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Новая команда Хаби Алонсо 

"Байер" опережает мюнхенскую "Баварию" на восемь очков в турнирной таблице Бундеслиги. "Фармацевты" набрали хорошую форму и побеждают почти в каждом матче. В то же время ряд европейских клубов, которые летом останутся без тренеров, хотят обратиться к услугам Хаби Алонсо. 

"Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" уже провели переговоры с молодым тренером. Мадридский "Реал" и лондонский "Челси", а также "Манчестер Юнайтед" тоже интересовались Хаби Алонсо. И наставник уже сделал выбор. 

Хаби Алонсо и Томас Тухель
Хаби Алонсо и Томас Тухель после матча Бундеслиги. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Слухи сватали Хаби Алонсо в "Ливерпуль", но он решил продолжить карьеру в "Баварии". Испанец говорил, что с теплотой вспоминает о годах, которые он провел в "Ливерпуле" в качестве игрока, однако ему более интересен немецкий футбол. Официально о договоренности тренера с "Баварией" объявят в конце сезона. 

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

спорт
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Ливерпуль
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Хаби Алонсо
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