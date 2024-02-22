Хаби Алонсо откажет Ливерпулю и возглавит другой клуб
Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо летом возглавит другую команду. Он ведет переговоры сразу с несколькими клубами, включая "Баварию" и "Ливерпуль".
Испанский наставник близок к тому, чтобы принять одно из предложений, сообщает Bild.
Многие европейские гранды внимательно следят за развитием карьеры Хаби Алонсо. В этом сезоне 42-летний испанский наставник может установить историческое достижение и привести "Байер" к первому в истории клуба чемпионскому титулу в Германии.
Новая команда Хаби Алонсо
"Байер" опережает мюнхенскую "Баварию" на восемь очков в турнирной таблице Бундеслиги. "Фармацевты" набрали хорошую форму и побеждают почти в каждом матче. В то же время ряд европейских клубов, которые летом останутся без тренеров, хотят обратиться к услугам Хаби Алонсо.
"Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" уже провели переговоры с молодым тренером. Мадридский "Реал" и лондонский "Челси", а также "Манчестер Юнайтед" тоже интересовались Хаби Алонсо. И наставник уже сделал выбор.
Слухи сватали Хаби Алонсо в "Ливерпуль", но он решил продолжить карьеру в "Баварии". Испанец говорил, что с теплотой вспоминает о годах, которые он провел в "Ливерпуле" в качестве игрока, однако ему более интересен немецкий футбол. Официально о договоренности тренера с "Баварией" объявят в конце сезона.
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