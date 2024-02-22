Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб arrow

Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

22 февраля 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб
Криштиану Роналду благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/alnassr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Он мечтает выступать как минимум еще несколько лет. 

Роналду мечтает снова услышать гимн Лиги чемпионов, сообщает Marca

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" ведет борьбу за чемпионский титул с "Аль-Хилялем". В турнирной таблице команды разделяют всего семь баллов. Криштиану Роналду в этом сезоне уже забил 21 гол и сделал девять результативных передач. Португалец добавил к этому пять голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов АФК. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время атаки "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Возвращение Роналду в Европу 

Контракт португальского футболиста с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. За время выступлений в Саудовской Аравии португалец заработает в общей сложности почти 300 млн евро. После этого 39-летний футболист планирует вернуться в Европу. 

Криштиану Роналду
Футболисты "Аль-Насра" перед матчем. Фото: instagram.com/alnassr/

Криштиану Роналду планирует выступить на Евро-2024, а затем и сыграть на Кубке Мира-2026. Он уверен в том, что сможет сохранить нынешние форму и результативность еще как минимум четыре года. Португалец уже достиг предварительной договоренности о переходе в "Спортинг" летом 2025 года. Роналду является воспитанником этого клуба, и в академии лиссабонцев выступает его сын. 

Руководство "Спортинга" согласилось на возвращение Роналду, который будет получать в клубе символическую команду. Лиссабонцы считают, что трансфер Криштиану пойдет на пользу и футболисту, и клубу. 

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Бывшая девушка экс-игрока "Динамо" опубликовала пикантное фото.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

спорт
футбол
Криштиану Роналду
Футбол трансферы
Аль-Наср

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

Актуальное по теме