Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Криштиану Роналду благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/alnassr/

Форвард сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Он мечтает выступать как минимум еще несколько лет.

Роналду мечтает снова услышать гимн Лиги чемпионов, сообщает Marca.

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" ведет борьбу за чемпионский титул с "Аль-Хилялем". В турнирной таблице команды разделяют всего семь баллов. Криштиану Роналду в этом сезоне уже забил 21 гол и сделал девять результативных передач. Португалец добавил к этому пять голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов АФК.

Криштиану Роналду во время атаки "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Возвращение Роналду в Европу

Контракт португальского футболиста с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. За время выступлений в Саудовской Аравии португалец заработает в общей сложности почти 300 млн евро. После этого 39-летний футболист планирует вернуться в Европу.

Футболисты "Аль-Насра" перед матчем. Фото: instagram.com/alnassr/

Криштиану Роналду планирует выступить на Евро-2024, а затем и сыграть на Кубке Мира-2026. Он уверен в том, что сможет сохранить нынешние форму и результативность еще как минимум четыре года. Португалец уже достиг предварительной договоренности о переходе в "Спортинг" летом 2025 года. Роналду является воспитанником этого клуба, и в академии лиссабонцев выступает его сын.

Руководство "Спортинга" согласилось на возвращение Роналду, который будет получать в клубе символическую команду. Лиссабонцы считают, что трансфер Криштиану пойдет на пользу и футболисту, и клубу.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Бывшая девушка экс-игрока "Динамо" опубликовала пикантное фото.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.