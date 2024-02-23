Бавария нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ

Игроки "Баварии" после матча с "Бохумом". Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает искать нового главного тренера. Томас Тухель уйдет из клуба ближайшим летом вне зависимости от результатов команды.

"Бавария" ведет переговоры с наставником одного из английских клубов, сообщает Kicker.

На этой неделе Томас Тухель подтвердил свою досрочную отставку, которая связана с неудачными результатами, которые "Бавария" демонстрирует в сезоне 2023/2024. Руководство немецкого клуба сразу начало поиски нового наставника и провело переговоры уже с несколькими кандидатами.

Томас Тухель реагирует на проблемы "Баварии". Фото: REUTERS/Umit Bektas

Кто станет новым тренером "Баварии"

Среди претендентов на должность наставника мюнхенской команды фигурировали имена Зинедина Зидана, Ханса-Дитера Флика и Хаби Алонсо. Все они отказали "Баварии" по разным причинам. Француз все еще не хочет возвращаться к активной работе, немец мечтает возглавить "Барселону", а испанский тренер может выбрать "Ливерпуль".

Унаи Эмери празднует победу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Однако у "Баварии" появился новый претендент на замену Томасу Тухелю. Речь идет про 52-летнего тренера бирмингемской "Астон Виллы" Унаи Эмери. Карьера испанского наставника стремительно развивается — он удерживает скромную команду на четвертом месте в АПЛ и может вывести ее в еврокубки.

У Эмери есть опыт работы в европейских грандах. В прошлом он тренировал лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ". С испанскими "Севильей" и "Вильярреалом" Унаи Эмери неоднократно выигрывал Лигу Европы.

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