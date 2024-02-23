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Кейн и Де Лигт летом могут уйти из Баварии

23 февраля 2024 12:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн и Де Лигт летом могут уйти из Баварии
Харри Кейн и украинец Иван Ордец борются за мяч. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн и защитник национальной команды Нидерландов Маттейс Де Лигт готовы сменить команду летом этого года. Звездные футболисты разочарованы ситуацией в мюнхенской "Баварии". 

Оба футболист могут оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает Bild

Английский "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Харри Кейну на фоне неудачных выступлений "Баварии" в этом сезоне. Форвард переехал в Мюнхен ради завоевания трофеев, однако немецкая команда впервые за несколько лет может завершить сезон без крупных успехов. 

Трансфер Кейна в "МЮ" 

Капитан сборной Англии устал от ссор в раздевалке "Баварии" и скучает по родной стране. "Манчестер Юнайтед", у которого уже появились средства на летнюю трансферную кампанию-2024, готов выкупить контракт футболиста за 90 млн евро. "Красные дьяволы" несколько лет пытались подписать Харри Кейна и на этот раз могут добиться результата. 

Маттейс Де Лигт
Маттейс Де Лигт на тренировке. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Маттейс Де Лигт тоже готов сменить клуб. Нидерландский защитник хочет дождаться известия о том, что именно возглавит "Баварию", после чего примет решение о будущем. Пока 24-летний футболист склоняется к мысли об уходе из мюнхенской команды. Им интересуются лондонский "Челси" и "Ливерпуль". 

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

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Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

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Футбол трансферы
Бавария
Маттейс де Лигт
Харри Кейн

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