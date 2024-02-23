Кейн и Де Лигт летом могут уйти из Баварии
Капитан сборной Англии Харри Кейн и защитник национальной команды Нидерландов Маттейс Де Лигт готовы сменить команду летом этого года. Звездные футболисты разочарованы ситуацией в мюнхенской "Баварии".
Оба футболист могут оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает Bild.
Английский "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Харри Кейну на фоне неудачных выступлений "Баварии" в этом сезоне. Форвард переехал в Мюнхен ради завоевания трофеев, однако немецкая команда впервые за несколько лет может завершить сезон без крупных успехов.
Трансфер Кейна в "МЮ"
Капитан сборной Англии устал от ссор в раздевалке "Баварии" и скучает по родной стране. "Манчестер Юнайтед", у которого уже появились средства на летнюю трансферную кампанию-2024, готов выкупить контракт футболиста за 90 млн евро. "Красные дьяволы" несколько лет пытались подписать Харри Кейна и на этот раз могут добиться результата.
Маттейс Де Лигт тоже готов сменить клуб. Нидерландский защитник хочет дождаться известия о том, что именно возглавит "Баварию", после чего примет решение о будущем. Пока 24-летний футболист склоняется к мысли об уходе из мюнхенской команды. Им интересуются лондонский "Челси" и "Ливерпуль".
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