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Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів

22 лютого 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів
Андрій Шевченко на президії УАФ Фото: ТаТоТаке
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У київському Будинку футболу відбулось засідання Української Асоціації футболу. Президент УАФ Андрій Шевченко відповів на важливі запитання журналістів та представників клубів.

Шевченко розповів, чи можуть ТЦК мобілізувати футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

У четвер, 22 лютого, відбулося засідання Української Асоціації футболу, на якому пролунали відповіді на важливі питання. У президії УАФ були присутні голова організації Андрій Шевченко, генеральний секретар Ігор Грищенко, президент УПЛ Євген Дикий, керівник комітету з професійного футболу Олег Лужний.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Мобілізація українських футболістів

Не всі клуби УПЛ отримали можливість "забронювати" своїх гравців, тренерів та працівників від мобілізації. Андрію Шевченку поставили питання про те, як виправити цю ситуацію.

Глава УАФ відповів президенту "Вереса" Івану Надєїну, що наразі не існує ефективного розв'язання цієї проблеми. Андрій Шевченко теж не розуміє, як українські клуби могли б "забронювати" футболістів.

"Ми маємо очікувати розвитку ситуації та спеціального закону, який регулює процедуру військового обліку для спортсменів. При цьому ми продовжуємо консультації з Міністерством спорту та молодіжної політики, щоб урегулювати це питання", — заявив Андрій Шевченко.

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спорт
УАФ
футбол
Андрій Шевченко
мобілізація

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