Син Шевченка готується дебютувати за збірну України

Андрій Шевченко разом із сином Крістіаном. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко скоро зможе побачити свого сина у футболці національної команди. Крістіан Шевченко готується до дебюту у складі "синьо-жовтих".

Міністерство молоді та спорту затвердило зміни до складу футбольних збірних України на 2024 рік, повідомляє офіційний сайт відомства.

Декілька днів тому журналісти повідомили, що Крістіан Шевченко готується прийняти українське громадянство. Середній син Андрія Шевченка народився у Лондоні, але найближчим часом він отримає паспорт громадянина України.

Крістіан Шевченко у "Вотфорді". Фото: instagram.com/watfordfcofficial/

Шевченко у збірній України

Молодий 17-річний форвард англійського "Вотфорда" вже опинився у складі збірної України U-19. Наразі Крістіан Шевченко значиться у резервному складі команди.

Андрій та Крістіан Шевченко у роздягальні "Челсі". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Тренером національної команди, яка складена з футболістів віком до 19 років, є колишній хавбек "Динамо" та "Дніпра" Дмитро Михайличенко. Примітно, що у наказі Міністерства спорту датою народження Крістіана Шевченка зазначено 13 січня 2006 року. За іншими даними, молодий форвард народився 10 листопада 2006 року.

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