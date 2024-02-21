Мудрик допоміг ЗСУ — що передав вінгер Челсі

Михайло Мудрик. Фото: Twitter/Chels_HQ

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик надав солідну допомогу для Збройних сил України у війні проти Росії. Він виклав фотографію з українськими військовими та дронами та додав напис — 50.

Відповідну світлину виклав у інстаграм, передає Новини.LIVE.

Михайло і раніше неодноразово допомагав ЗСУ, а головним фінансовим внеском став безпосередньо його трансфер із Шахтаря до Челсі, адже на частину коштів було відкрито проект допомоги українським воїнам "Серце Азовсталі".

Скрін сторіз інстаграма Мудрика

Місяць не виходив в основі

Нагадаємо, в поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Поліпшити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого — підопічні Почеттіно зійдуть у фінал Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

Востаннє Мудрик виходив на поле ще 4 лютого, з'явившись на заміну. У стартовому складі Михайло з'являвся ще раніше, 23 січня.

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