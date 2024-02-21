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Мудрик допоміг ЗСУ — що передав вінгер Челсі

21 лютого 2024 20:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик допоміг ЗСУ — що передав вінгер Челсі
Михайло Мудрик. Фото: Twitter/Chels_HQ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик надав солідну допомогу для Збройних сил України у війні проти Росії. Він виклав фотографію з українськими військовими та дронами та додав напис — 50.

Відповідну світлину виклав у інстаграм, передає Новини.LIVE.

Михайло і раніше неодноразово допомагав ЗСУ, а головним фінансовим внеском став безпосередньо його трансфер із Шахтаря до Челсі, адже на частину коштів було відкрито проект допомоги українським воїнам "Серце Азовсталі".

мудрик
Скрін сторіз інстаграма Мудрика

Місяць не виходив в основі

Нагадаємо, в поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Поліпшити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого — підопічні Почеттіно зійдуть у фінал Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

Востаннє Мудрик виходив на поле ще 4 лютого, з'явившись на заміну. У стартовому складі Михайло з'являвся ще раніше, 23 січня.

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ЗСУ
Михайло Мудрик
Челсі
дрони

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