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Мудрик помог ВСУ — что передал вингер Челси

21 февраля 2024 20:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик помог ВСУ — что передал вингер Челси
Михаил Мудрик. Фото: Twitter/Chels_HQ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик предоставил солидную помощь для Вооруженных сил Украины в войне против России. Он выложил фотографию с украинскими военными и дронами и добавил надпись — 50.

Соответствующее фото выложил в инстаграмм, передает Новини.LIVE.

Михаил и раньше неоднократно помогал ВСУ, а главным финансовым вкладом стал непосредственно его трансфер из Шахтера в Челси, ведь на часть средств был открыт проект помощи украинским воинам "Сердце Азовстали".

мудрик
Скрин сториз инстаграмма Мудрика

Месяц не выходил в основе

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику у него будет шанс в воскресенье, 25 февраля — подопечные Почеттино сойдут в финал Кубка английской лиги с Ливерпулем. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

В последний раз Мудрик выходил на поле еще 4 февраля, явившись на смену. В стартовом составе Михаил появлялся еще раньше, 23 января.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

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ВСУ
Михаил Мудрик
Челси
дроны

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