Мудрик помог ВСУ — что передал вингер Челси

Михаил Мудрик. Фото: Twitter/Chels_HQ

Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик предоставил солидную помощь для Вооруженных сил Украины в войне против России. Он выложил фотографию с украинскими военными и дронами и добавил надпись — 50.

Соответствующее фото выложил в инстаграмм, передает Новини.LIVE.

Михаил и раньше неоднократно помогал ВСУ, а главным финансовым вкладом стал непосредственно его трансфер из Шахтера в Челси, ведь на часть средств был открыт проект помощи украинским воинам "Сердце Азовстали".

Скрин сториз инстаграмма Мудрика

Месяц не выходил в основе

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику у него будет шанс в воскресенье, 25 февраля — подопечные Почеттино сойдут в финал Кубка английской лиги с Ливерпулем. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

В последний раз Мудрик выходил на поле еще 4 февраля, явившись на смену. В стартовом составе Михаил появлялся еще раньше, 23 января.

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