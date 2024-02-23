Бенфіка з Трубіним проти Рейнджерс та інші пари 1/8 Ліги Європи

Анатолій Трубін у єврокубковому матчі. Фото: instagram.com/slbenfica/

Жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги Європи подарувало вболівальникам декілька цікавих пар суперників. Українець Анатолій Трубін у складі "Бенфіки" вирушить до Шотландії.

Один із головних претендентів на трофей зіграє проти команди, яка стала сенсацією турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

У п'ятницю, 23 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування наступної стадії плей-офф Ліги Європи. Усі команди, які вийшли до 1/8 турніру, дізналися імена суперників.

Футболісти "Марселя" у єврокубках. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Результати жеребкування Ліги Європи

Португальська "Бенфіка" у попередньому раунді єврокубкової першості пройшла французьку "Тулузу". У наступному раунді Ліги Європи підопічні Рогера Шмідта протистоятимуть шотландському "Рейнджерс".

Результати жеребкування Ліги Європи. Фото: скриншот УЄФА

Леверкузенський "Баєр" продовжує виборювати перемогу і в німецькій Бундеслізі, і в Лізі Європи. Підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з азербайджанським "Карабахом", який вперше дійшов цієї стадії турніру.

Зазначимо також, що переможець Ліги Конференцій "Вест Гем" воює з німецьким "Фрайбургом", а "Мілан" гратиме з чеською "Славією" з Праги.

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