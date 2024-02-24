Баєр побив унікальний рекорд Баварії

Футболісти "Баєра" після перемоги над "Майнцом". Фото: "Баєр"

У німецькій Бундеслізі леверкузенський "Баєр" відірвався від "Баварії" на 11 очок. До того ж вони змогли побити переможну серію мюнхенців по матчах без поразок.

"Баєр" не програвав у всіх турнірах вже 33 матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

"Баварія" поступається Леверкузену не лише у чемпіонаті, а й у рекордах

23 лютого у чемпіонаті Німеччини "Баєр" переміг "Майнц" з рахунком 2:1 у рамках 23 туру Бундесліги. Цей матч став 33-м поспіль, де підопічні Хабі Алонсо не програвали.

Попереднім рекордсменом була "Баварія", яка за Ханса-Дітера Фліка не програвала 32 матчі у всіх турнірах.

Останню поразку "Баєр" зазнав 23 травня 2023 року в матчі Бундесліги проти "Бохуму". Тоді команда мала серію без перемог із семи матчів.

У Бундеслізі на цю мить "Баєр" йде на першому місці і випереджає "Баварію", що йде другою, на 11 очок. Також запеклу боротьбу за Лігу чемпіонів ведуть "Штутгарт", від якого на чотири очки відстає "Боруссія" Дортмунд та на п'ять "РБ Лейпциг".

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