Бывший голкипер Шахтера раскритиковал Пушича после поражения от Марселя

Тренер Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Французский "Марсель" обыграл донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги Европы. "Горняки" первыми повели в счете, но пропустили три гола в ответ.

Экс-голкипер "Шахтера" Юрий Вирт раскритиковал работу тренера Марино Пушича в команде, сообщает Footboom.

Юрий Вирт провел в "Шахтере" восемь лет, после чего перешел на тренерскую работу. Он работал с вратарями в таких клубах, как "Сталь", "Верес" и "Рух".

Тренер Пушич и защитник Матвиенко перед поединком с "Марселем". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Вирт рассказал о главной ошибке Пушича

Бывший голкипер сборной Украины следит за выступлениями "Шахтер" в УПЛ и на международной арене. Он назвал закономерным поражение "горняков" в матче с "Марселем", хотя признался, что гол Георгия Судакова в дебюте встречи дал надежду болельщикам команды.

Юрий Вирт назвал логичным вылет "Шахтера" из Лиги Европы. Он отметил, что у главного тренера команды Марино Пушича было достаточно времени для подготовки команды к противостоянию с французским соперником. По мнению Вирта, наставник "горняков" не справился с этим заданием.

Помимо этого эксперт раскритиковал тренера "Шахтера" из-за того, что Марино Пушич поздно провел замены и не сумел изменить ход поединка.

"Уже с 75-й минуте надо было "освежить" игру команды, поменять уставших футболистов. Однако возможность была упущена. Фактически Пушич просто дал поиграть некоторым футболистам в конце матча, они уже не успели ничего изменить", — заявил Юрий Вирт.

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