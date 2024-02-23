Шахтер пропустил три мяча от Марселя и покинул Лигу Европы

Ярослав Ракицкий против "Марселя". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде сыграл с "Марселем". Дончане играли без основного защитника Валерия Бондаря.

"Шахтер" по итогам двух таймов проиграл со счетом 1:3, сообщил портал Новини.LIVE.

"Марсель" — "Шахтер"

Начиная с первых минут матча "Шахтер" захватил преимущество и начал создавать моменты. На 11-й минуте лидер "Марселя" Клосс в своей штрафной сбил Эгиналду и арбитр назначил 11-метровый. С точки не промахнулся Судаков.

Однако "Марсель" быстро сравнял счет. После ошибки Конопли Обамеянга вывели на ворота дончан и он сравнял счет в первой атаке французов.

После забитого мяча "Марсель" обрел уверенность и начал контролироваться матч. При этом, до перерыва они больше не забивали.

Второй тайм "Марсель" снова начал активно и на 74-й минуте после подачи в штрафную Обамеянг поборолся за мяч и отдал пас на Сарра и тот расстрелял ворота — 2:1.

На 81-й минуте французы забили третий мяч. На этот раз забил мяч Кондогбия, который сыграл на добивании – 3:1.

"Марсель" — "Шахтер" — 3:1 Первый матч: 2:2

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондонгбия, 81 — Судаков, 12 (п.)

"Марсель": Лопес — Клос, Мбэмба, Мейте, Жиго, Мерлен — Унахи (Верета, 64), Кондогбиа, Арит (Согло, 90+4) — Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндиае, 85).

"Шахтер": Потрошитель — Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азарову (Педриньо, 84) — Степаненко (Невертон, 83) — Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Крисков, 84), Судаков, Эгиналду — Сикан (Траоре, 85).

Предупреждение: Жиго - Эгиналду, Конопля, Матвиенко, Степаненко, Ракицкий

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

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