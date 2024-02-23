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Шахтар пропустив три м'ячі від Марселя та залишив Лігу Європи

23 лютого 2024 00:16
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар пропустив три м'ячі від Марселя та залишив Лігу Європи
Ярослав Ракицький проти "Марселя". Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Агабекян Карен
редактор

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді зіграв з "Марселем". Донеччани грали без основного захисника Валерія Бондаря.

"Шахтар" за підсумками двох таймів програв із рахунком 1:3, повідомив портал Новини.LIVE.

"Марсель" — "Шахтар"

Починаючи з перших хвилин матчу "Шахтар" захопив перевагу та почав створювати моменти. На 11-й хвилині лідер "Марселя" Клосс у своєму штрафному майданчику збив Егіналду і арбітр призначив 11-метровий. З точки не схибив Судаков.

Проте "Марсель" швидко зрівняв рахунок. Після помилки Коноплі Обамеянга вивели на ворота донеччан і він зрівняв рахунок у першій атаці французів.

Після забитого м'яча "Марсель" здобув впевненість і почав контролювати матч. При цьому до перерви вони більше не забивали.

Другий тайм "Марсель" знову почав активно і на 74-й хвилині після подачі до штрафного майданчика Обамеянг поборовся за м'яч і віддав пас на Сарра і той розстріляв ворота — 2:1.

На 81-й хвилині французи забили третій м'яч. На цей раз відзначився Кондогбія, який зіграв на добиванні — 3:1.

"Марсель" — "Шахтар" — 3:1 Перший матч: 2:2

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондонгбія, 81 — Судаков, 12 (п.)

"Марсель": Лопес — Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен — Унахі (Верета, 64), Кондогбіа, Аріт (Согло, 90+4) — Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг (Ндіае, 85).

"Шахтар": Різник — Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азарову (Педріньо, 84) — Степаненко (Невертон, 83) — Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Крисков, 84), Судаков, Егіналду — Сікан (Траоре, 85).

Попередження: Жиго — Егіналду, Конопля, Матвієнко, Степаненко, Ракицький

Нагадаємо, "Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги.

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футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель

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