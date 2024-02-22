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Шахтер заработал пенальти в начале матча с Марселем и Судаков исполнил "приговор"

22 февраля 2024 22:31
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер заработал пенальти в начале матча с Марселем и Судаков исполнил "приговор"
Судаков и Невертон празднуют взятие ворот. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Агабекян Карен
редактор

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" открыл счет в матче с "Марселем". Дончанам удалось забить после назначенного пенальти.

Открыл счет Георгий Судаков, сообщил портал Новини.LIVE.

Как "Шахтер" открыл счет

На 11-й минуте лидер "Марселя" Клосс в своей штрафной сбил Эгиналду и арбитр назначил 11-метровый. С точки не промахнулся Судаков.

Однако "Марсель" быстро сравнял счет. После ошибки Конопли Обамеянга вывели на ворота дончан и он сравнял счет в первой атаке французов.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

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Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

футбол
ФК Шахтер
Лига Европы
Марсель
Георгий Судаков

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