Шахтер заработал пенальти в начале матча с Марселем и Судаков исполнил "приговор"

Судаков и Невертон празднуют взятие ворот. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" открыл счет в матче с "Марселем". Дончанам удалось забить после назначенного пенальти.

Открыл счет Георгий Судаков, сообщил портал Новини.LIVE.

🇪🇺 Goal: Sudakov | Marseille 0-1 Shakhtar Donetskpic.twitter.com/hlOq5cOmCO — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 22, 2024

Как "Шахтер" открыл счет

На 11-й минуте лидер "Марселя" Клосс в своей штрафной сбил Эгиналду и арбитр назначил 11-метровый. С точки не промахнулся Судаков.

Однако "Марсель" быстро сравнял счет. После ошибки Конопли Обамеянга вывели на ворота дончан и он сравнял счет в первой атаке французов.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

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