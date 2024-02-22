Шахтар заробив пенальті на початку матчу з Марселем і Судаков виконав "вирок"
У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" відкрив рахунок у матчі з "Марселем". Донеччанам вдалося забити після призначеного пенальті.
Відкрив рахунок Георгій Судаков, повідомив портал Новини.LIVE.
🇪🇺 Goal: Sudakov | Marseille 0-1 Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/hlOq5cOmCO— FootColic ⚽️ (@FootColic) February 22, 2024
Як "Шахтар" відкрив рахунок
На 11-й хвилині лідер "Марселя" Клосс у своєму штрафному майданчику збив Егіналду і арбітр призначив 11-метровий. З точки не схибив Судаков.
Проте "Марсель" швидко зрівняв рахунок. Після помилки Коноплі Обамеянга вивели на ворота донеччан і він зрівняв рахунок у першій атаці французів.
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