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Шахтар заробив пенальті на початку матчу з Марселем і Судаков виконав "вирок"

22 лютого 2024 22:31
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар заробив пенальті на початку матчу з Марселем і Судаков виконав "вирок"
Судаків та Невертон святкують взяття воріт. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" відкрив рахунок у матчі з "Марселем". Донеччанам вдалося забити після призначеного пенальті.

Відкрив рахунок Георгій Судаков, повідомив портал Новини.LIVE.

Як "Шахтар" відкрив рахунок

На 11-й хвилині лідер "Марселя" Клосс у своєму штрафному майданчику збив Егіналду і арбітр призначив 11-метровий. З точки не схибив Судаков.

Проте "Марсель" швидко зрівняв рахунок. Після помилки Коноплі Обамеянга вивели на ворота донеччан і він зрівняв рахунок у першій атаці французів.

Нагадаємо, "Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги.

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футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель
Георгій Судаков

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