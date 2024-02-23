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Ексголкіпер Шахтаря розкритикував Пушича після поразки від Марселя

23 лютого 2024 11:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексголкіпер Шахтаря розкритикував Пушича після поразки від Марселя
Тренер Маріно Пушич перед матчем Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "Марсель" обіграв донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи. "Гірники" першими повели у рахунку, але пропустили три голи у відповідь.

Ексголкіпер "Шахтаря" Юрій Вірт розкритикував роботу тренера Маріно Пушича у команді, повідомляє Footboom.

Юрій Вірт провів у "Шахтарі" вісім років, після чого перейшов на тренерську роботу. Він працював із воротарями в таких клубах, як "Сталь", "Верес" та "Рух".

Пушич та Матвієнко
Тренер Пушич та захисник Матвієнко перед поєдинком із "Марселем". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Вірт розповів про головну помилку Пушича

Колишній голкіпер збірної України стежить за виступами "Шахтар" в УПЛ та на міжнародній арені. Він назвав закономірною поразку "гірників" у матчі з "Марселем", хоча зізнався, що гол Георгія Судакова в дебюті зустрічі дав надію вболівальникам команди.

Юрій Вірт назвав логічним виліт "Шахтаря" із Ліги Європи. Він зазначив, що головний тренер команди Маріно Пушич мав достатньо часу для підготовки команди до протистояння з французьким суперником. На думку Вірта, наставник "гірників" не впорався із цим завданням.

Крім цього, експерт розкритикував тренера "Шахтаря" через те, що Маріно Пушич пізно провів заміни та не зумів змінити хід поєдинку.

"Вже з 75-ї хвилини треба було "освіжити" гру команди, поміняти втомлених футболістів. Однак можливість була втрачена. Фактично Пушич просто дав пограти деяким футболістам наприкінці матчу, вони вже не встигли нічого змінити", — заявив Юрій Вірт.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Маріно Пушич

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