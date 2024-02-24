Бразилец из Полесья перейдет в легендарный украинский клуб

Ариэльсон в "Полесье". Фото: "Полесье"

После первой половины сезона УПЛ житомирское "Полесье" отказалось от услуг арендованного 19-летнего бразильского центрфорварда Ариэльсона. Зимой футболист вернулся в "Крузейро".

Однако, по информации канала Zorya Londonsk, бразилец близок к возвращению в Украину.

Что известно о трансфере Ариэльсона

По информации Zorya Londonsk, несколько источников сообщило о возвращении бразильца в Украину, но не в УПЛ, а в Первую лигу.

Источники отметили, что футболист перейдет во львовские "Карпаты" на правах аренды.

При этом отмечается, что переговоры идут уже давно, но лишь сейчас футболист согласился на переход. В "Карпатах" видели в футболисте приоритетное усиление.

В первой половине сезона в составе "Полесья" Ариэльсон в 16 матчах в чемпионате и Кубке Украины забил один гол и сделал два ассиста.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Алиэльсона в 500 тысяч евро.

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