Известные украинские спортсмены, которые погибли во время войны

Александр Билоконь был одним из самых сильных мужчин Украины. Фото: instagram

Десять лет назад началась военная агрессия России против Украины. Ровно два года назад пошел отсчет полномасштабного вторжения агрессора в нашу страну, которое забрало жизни сотен тысяч людей.

Огромное количество добровольцев защищают Украину, среди них сотни спортсменов. Не все из них вернутся домой, напоминает портал Новини.LIVE.

Необходим как минимум день для того, чтобы перечислить всех украинских спортсменов, которые погибли на фронте. Для этого понадобится несколько таких материалов. Но никто не посчитает количество семей и родственников, которые больше никогда и не увидят своих защитников. Никто не в состоянии подсчитать, хватит ли нервов для того, чтобы дочитать такой материал до конца.

Сотни трагедий и первые жертвы

Первые представители спорта Украины пожертвовали собой уже в первые дни полномасштабной российской агрессии. Александр Оношко, чемпион страны по водной гребле, погиб уже 12 марта 2022 года в Мариуполе. Он был мастером спорта Украины по морскому многоборью и двукратным чемпионом Украины по гребле на ялах.

В тот день Мариуполь обстреливали из ствольной артиллерии. Россиянам удалось подавить ПВО, и над городом кружили бомбардировщики. Александр отвел семью в подвал тренировочного клуба, в котором до полномасштабного вторжения работал с детьми. Именно туда попал российский снаряд. Александр истек кровью на месте из-за тяжелого ранения.

Там же, в Мариуполе, погибла художественная гимнастка Екатерина. Ей было 11 лет. Алина Перегудова, которая занималась тяжелой атлетикой, успела прожить всего 14 лет. Они погибли вместе со своими семьями. Таких историй сотни, если не тысячи.

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов установил много рекордов, часть которых никто не смог побить до сих пор. После завершения спортивной карьеры он с оружием в руках защищал Украину от оккупантов. Сергей стал артиллеристом 93-й отдельной механизированной бригады. С 2014 года прошел Донецкий аэропорт, Верхнеторецкое, Авдеевку. Был ранен в 2019 году, выжил, носил ту пулю как оберег. Карнаухов погиб весной 2022 года при обороне Харьковской области. Теперь эту пулю носит жена Сергея Карнаухова.

Сергей Карнаухов во время службы в ВСУ. Фото: wikipedia

Во время обороны Бахмута появлялось по два — три таких некролога каждую неделю. Нечто подобное повторилось, когда ВСУ героически удерживали Авдеевку. Совсем недавно зоне боевых действий погиб 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Билоконь. Один из самых сильных мужчин мира добровольно отправился в армии, чтобы защитить свою страну.

Спортсмены гибнут и в тылу вместе с тысячами соотечественников во время ракетных обстрелов и атак беспилотниками. В начале этого года Михаил Донской стал жертвой обстрела Киева.

Защитники Украины и Ангелы спорта

Сотни украинских атлетов защищают Украину с оружием в руках. Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев два года назад присоединился к Территориальной обороне, он часто бывает на фронте, помогает ВСУ. Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук эвакуирует раненых бойцов с линии боевого соприкосновения. Бывший теннисист Сергей Стаховский служит в спецподразделения СБУ "Альфа".

Владислав Ващук по дороге на фронт. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Уже больше года в Украине работает специальный портал, который увековечил память обо всех защитниках страны, которые не пережили российскую агрессию. Этот сайт создал Спортивный комитет Украины. На портале "Ангелы спорта" сотни некрологов. С фотографий смотрят красивые, улыбчивые и задумчивые лица. Многие из них знает весь мир.

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