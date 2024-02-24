Футбол на оккупированных территориях Украины — Россия почти убила этот вид спорта

Разбитый россиянами крытый стадион "Ильичевец" в Мариуполе". Фото: mrpl.city

Спустя почти 10 лет после оккупации Крыма и ОРДЛО футбол там постепенно умирал. Это же развитие событий ждет футбольную сферу на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей после 24 февраля 2022 года.

Портал Новини.LIVE решил ознакомить своих читателей с футболом в оккупации.

В условиях российской агрессии восточные регионы Украины стали ареной для серьезных перемен в футбольной среде. Изменения затронули все — от участия клубов в национальных чемпионатах до инфраструктуры.

Исключение из чемпионатов

После оккупации Крыма места своей дислокации лишилась симферопольская "Таврия", являющаяся первым чемпионом в истории Украины. Команда с 2014 года скиталась в Херсонской области, а после полномасштабного вторжения переехала в Марьяновку, Волынской области, где выступает во Второй лиге и лишь мечтает о прежнем финансировании.

Вместо украинской "Таврии" в Крыму появилась новая российская "Таврия" с новой эмблемой. Теперь эта команда играет в чемпионате полуострова.

Российская "Таврия" после победы в чемпионате Крыма. Фото: росСМИ

Вспоминая участников УПЛ из Крыма, нельзя не вспомнить о ФК "Севастополь". Клуб Вадима Новинского постоянно прогрессировал пока в 2014-м году полуостров не аннексировали. Клуб после этого распустили, а россияне создали свой аналог.

Похожая ситуация возникла в Донецке, где "Шахтер" вовремя покинул город, оставив там лучший стадион страны "Донбасс Арену" и лучшую тренировочную базу. "Олимпик" перебрался в Киев, а "Металлург" стал "Сталью" Каменское. Оккупанты в ответ попытались создать свой "Шахтер", но это футбол любительского уровня.

Инфраструктурные утраты

После оккупаций в 2014-м году и в феврале 2022-го Украина потеряла спортивные объекты, который стали забытыми и заброшенными. Россия не инвестировала в них средства. Эти факторы повлекли отсутствие хоть какого-то развития спорта.

Вместе с потерей инфраструктуры были утрачены футбольные школы и академии, воспитывавшие талантливых игроков. Вероятно, в России считают, что им нужны не футболисты, а люди для мясных штурмов как было в Бахмуте и Авдеевке.

"Донбасс Арена" в оккупации. Фото: росСМИ

В вопросе академий выделим донецкий "Шахтер", который вывез свои мощности и детей в Киевскую область. Благо, в Счастливом были необходимые поля и здания для их функционирования.

Сейчас в академии "Шахтера" в Счастливом тренируются 172 ученика. В их расположении четыре натуральных поля, два синтетических. На стадионе "Княжа Арена" играют "Шахтер" U-19 и женская команда клуба. В это время в Донецке не смогли ничем это заменить и молодых футболистов там не выпускают.

Стадион им. Бойко, где играл матчи УПЛ "Мариуполь". Фото: novosti.dn.ua

После 2022 года свою футбольную инфраструктуру потерял "Мариуполь". Стадион и база клуба разбомблены и после возвращения их нужно будет отстраивать. Клуб также взял паузу в своем существовании. При этом в Первой лиге Украины появился ФСК "Мариуполь" — это переименованный "Яруд".

Какие планы у россиян на захваченный украинский футбол

До полномасштабного вторжения в Украину Россия официально не признавала футбол на оккупированных территориях. Этот вид спорта там интенсивно умирал, хоть и игрались турниры любительского уровня.

После 24 февраля, когда были захвачены новые территории Москва хотела показать свою решительность в спорте. Поэтому Российский футбольный союз заставили добавить новые регионы в списки своих членов. В РФС, где из-за войны были отстранены от международных турниров все клубы и сборные, понимали, чем это им грозит, но пойти против Кремля не могли. В УЕФА очень строго реагируют на такие нарушения и статус РФС как члена УЕФА был приостановлен.

"Шахтер" из ОРДЛО пока не разжился хорошей формой. Фото: росСМИ

Желанием показать свою значимость российские власти привели к ситуации, когда они замедлили развитие футбола на всей территории страны.

Боясь точки невозврата в РФС решили не допускать к своим чемпионатам команды из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Для них создали "Лигу Содружества". Она стартует в марте 2024 года. У аннексированного Крыма есть свой чемпионат. Таким образом они хотят упростить переговоры с УЕФА либо после завершения войны с Украиной, либо после смены власти в Кремле.

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Кейн и Де Лигт летом могут уйти из "Баварии".

Бывший голкипер "Шахтера" раскритиковал Пушича после поражения от "Марселя".