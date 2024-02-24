Футбол на окупованих територіях України — Росія майже вбила цей вид спорту

Розбитий росіянами критий стадіон "Іллічівець" у Маріуполі". Фото: mrpl.city

Майже через 10 років після окупації Криму та ОРДЛО футбол там поступово вмирав. На цей же розвиток подій чекає й футбольна сфера на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей після 24 лютого 2022 року.

Портал Новини.LIVE вирішив ознайомити своїх читачів із футболом в окупації.

В умовах російської агресії східні регіони України стали ареною для серйозних змін у футбольному середовищі. Зміни торкнулися всіх — від участі клубів у національних чемпіонатах до інфраструктури.

Виключення із чемпіонатів

Після окупації Криму місця своєї дислокації втратила сімферопольська "Таврія", яка є першим чемпіоном в історії України. Команда з 2014 року поневірялася на Херсонщині, а після повномасштабного вторгнення переїхала до Мар'янівки, Волинської області, де виступає у Другій лізі і лише мріє про колишнє фінансування.

Замість української "Таврії" у Криму з'явилася нова російська "Таврія" із новою емблемою. Тепер ця команда грає у чемпіонаті півострова.

Російська "Таврія" після перемоги у чемпіонаті Криму. Фото: росЗМІ

Згадуючи учасників УПЛ із Криму, не можна не згадати про ФК "Севастополь". Клуб Вадима Новинського постійно прогресував поки у 2014 році півострів не анексували. Клуб після цього розпустили, а росіяни створили свій аналог.

Схожа ситуація виникла в Донецьку, де "Шахтар" вчасно покинув місто, залишивши там найкращий стадіон країни "Донбас Арену" та найкращу тренувальну базу. "Олімпік" перебрався до Києва, а "Металург" став "Сталлю" Кам'янське. Окупанти у відповідь спробували створити свій "Шахтар", але це футбол аматорського рівня.

Інфраструктурні втрати

Після окупацій у 2014-му році та у лютому 2022-го Україна втратила спортивні об'єкти, які стали забутими та занедбаними. Росія не інвестувала у них кошти. Ці чинники спричинили відсутність хоч якогось розвитку спорту.

Разом із втратою інфраструктури було втрачено футбольні школи та академії, які виховували талановитих гравців. Ймовірно, у Росії вважають, що їм потрібні не футболісти, а люди для м'ясних штурмів, як було у Бахмуті та Авдіївці.

"Донбас Арена" в окупації. Фото: росЗМІ

У питанні академій виділимо донецький "Шахтар", який вивіз свої потужності та дітей до Київської області. Благо, у Щасливому були необхідні поля та будівлі для їхнього функціонування.

Наразі в академії "Шахтаря" у Щасливому тренуються 172 учні. У їхньому розташуванні чотири натуральні поля, два синтетичні. На стадіоні "Княжа Арена" грають "Шахтар" U-19 та жіноча команда клубу. У цей час у Донецьку не змогли нічим замінити і молодих футболістів там майже не випускають.

Стадіон ім. Бойка, де грав матчі УПЛ "Маріуполь". Фото: novosti.dn.ua

Після 2022 року свою футбольну інфраструктуру втратив "Маріуполь". Стадіон та база клубу розбомблені і після повернення їх потрібно буде відбудовувати. Клуб також взяв паузу у своєму існуванні. При цьому у Першій лізі України з'явився ФСК "Маріуполь" - це перейменований "Яруд".

Які плани у росіян на захоплений український футбол

До повномасштабного вторгнення в Україну Росія офіційно не визнавала футболу на окупованих територіях. Цей вид спорту там інтенсивно вмирав, хоч і грали турніри аматорського рівня.

Після 24 лютого, коли були захоплені нові території, Москва хотіла показати свою рішучість у спорті. Тому Російську футбольну спілку змусили додати нові регіони до списків своїх членів. У РФС, де через війну було відсторонено від міжнародних турнірів усі клуби та збірні, розуміли, чим це їм загрожує, але піти проти Кремля не могли. В УЄФА дуже суворо реагують на такі порушення та статус РФС як члена УЄФА було припинено.

"Шахтар" з ОРДЛО поки що не розжився гарною формою. Фото: росЗМІ

Бажанням показати свою значущість російська влада призвела до ситуації, коли вона сповільнила розвиток футболу на всій території країни.

Боячись точки неповернення РФС вирішила не допускати до своїх чемпіонатів команди із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Для них створили "Лігу Співдружності". Вона стартує у березні 2024 року. Анексований Крим має свій чемпіонат. Таким чином, вони хочуть спростити переговори з УЄФА або після завершення війни з Україною, або після зміни влади в Кремлі.

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