Відомі українські спортсмени, які загинули під час війни

Олександр Білоконь був одним із найсильніших чоловіків України. Фото: instagram

Десять років тому розпочалася військова агресія Росії проти України. Рівно два роки тому пішов відлік повномасштабного вторгнення агресора до нашої країни, яке забрало життя сотень тисяч людей.

Безліч добровольців захищають Україну, серед них сотні спортсменів. Не всі вони повернуться додому, нагадує портал Новини.LIVE.

Необхідний щонайменше день для того, щоб перерахувати всіх українських спортсменів, які загинули на фронті. Для цього знадобиться декілька таких матеріалів. Але ніхто не порахує кількість сімей та родичів, які більше ніколи й не побачать своїх захисників. Ніхто не може підрахувати, чи вистачить нервів для того, щоб дочитати такий матеріал до кінця.

Сотні трагедій та перші жертви

Перші представники спорту України пожертвували собою вже у перші дні повномасштабної російської агресії. Олександр Оношко, чемпіон країни з водного веслування, загинув уже 12 березня 2022 року у Маріуполі. Він був майстром спорту України з морського багатоборства та дворазовим чемпіоном України з веслування на ялах.

Того дня Маріуполь обстрілювали зі ствольної артилерії. Росіянам вдалося придушити ППО, і над містом кружляли бомбардувальники. Олександр відвів сім'ю до підвалу тренувального клубу, в якому до повномасштабного вторгнення працював з дітьми. Саме туди влучив російський снаряд. Олександр стік кров'ю на місці через тяжке поранення.

Там же, у Маріуполі, загинула художня гімнастка Катерина. Їй було 11 років. Аліна Перегудова, яка займалася важкою атлетикою, встигла прожити лише 14 років. Вони загинули разом із сім'ями. Таких історій сотні, а то й тисячі.

Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Сергій Карнаухов встановив багато рекордів, частину яких ніхто не зміг побити й досі. Після завершення спортивної кар'єри він зі зброєю захищав Україну від окупантів. Сергій став артилеристом 93-ї окремої механізованої бригади. З 2014 року пройшов Донецький аеропорт, Верхньоторецьке, Авдіївку. Був поранений у 2019 році, вижив, носив ту кулю, як оберіг. Карнаухов загинув навесні 2022 року під час оборони Харківської області. Наразі цю кулю носить дружина Сергія Карнаухова.

Сергій Карнаухов під час служби у ЗСУ. Фото: wikipedia

Під час оборони Бахмута з'являлося по два-три такі некрологи щотижня. Щось подібне повторилося, коли ЗСУ героїчно утримували Авдіївку. Зовсім недавно в зоні бойових дій загинув 32-річний чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Один із найсильніших чоловіків світу добровільно вирушив до армії, щоб захистити свою країну.

Спортсмени гинуть і в тилу разом із тисячами співвітчизників під час ракетних обстрілів та атак безпілотниками. На початку цього року Михайло Донський став жертвою обстрілу Києва.

Захисники України та Ангели спорту

Сотні українських атлетів захищають Україну зі зброєю у руках. Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв два роки тому приєднався до Територіальної оборони, часто буває на фронті, допомагає ЗСУ. Ексзахисник збірної України Владислав Ващук евакуює поранених бійців із лінії бойового зіткнення. Колишній тенісист Сергій Стаховський служить у спецпідрозділі СБУ "Альфа".

Владислав Ващук дорогою на фронт. Фото: instagram.com/vlad__vashchuk/

Вже понад рік в Україні працює спеціальний портал, який увічнив пам'ять усіх захисників країни, які не пережили російську агресію. Цей сайт створив спортивний комітет України. На порталі "Янголи спорту" сотні некрологів. З фотографій дивляться красиві, усміхнені та задумливі обличчя. Багато хто з них знає весь світ.

Нагадаємо, як виглядає головний стадіон Донецька "Донбас Арена" після 10 років в окупації.

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