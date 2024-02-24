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Донбас Арена — який вигляд має головний стадіон Донецька після 10 років в окупації

24 лютого 2024 10:00
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Агабекян Карен
редактор
Донбас Арена — який вигляд має головний стадіон Донецька після 10 років в окупації
"Донбас Арена" в окупації. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Апофеозом історії футбольного підйому в Україні у 2008-2013 роках була "Донбас Арена" — перший величний футбольний стадіон у країні, збудований за приватні кошти. Тоді творіння турецьких підрядників було на перших шпальтах багатьох спортивних газет Європи.

Однак "Шахтар" не довго на ній грав, адже у 2014 році почалася окупація Донецька російськими військами та сепаратистами, якими переважно ставали місцеві маргінали, передає портал Новини.LIVE.

У річницю повномасштабного російського вторгнення наш портал хоче нагадати про символ українського футболу, який майже 10 років перебуває в окупації.

Історична пам'ять

"Донбас Арену", яка стала одним із символів футбольного підйому України, введено в експлуатацію у 2009 році. Власник "Шахтаря" Рінат Ахметов витратив на її спорудження 400 млн доларів. Дизайном стадіону у вигляді летючої тарілки займалися англійці, будував її турецький підрядник.

Окрім стадіону на 50 тисяч людей, навколо нього з'явився парк на 25 гектарів, де було 77 тисяч видів рослин, та сад каміння.

Стадіон у роки свого щасливого існування приймав Лігу чемпіонів, матчі Євро-2012, на ньому проходили концерти зірок світової величини, як Бйонсе, але згодом прийшов 2014 рік та окупація.

Тіні минулого на "Донбас Арені"

Сьогодні "Донбас Арена" виглядає як сіра, обвита гаром війни та місцевих шахт, тінь свого минулого. Більшість території стадіону залишилася в занедбаному стані після евакуації "Шахтаря" у 2014 році. До 2017-го представники клубу ще мали відношення до арени і хоч якось могли впливати, але згодом споруду захопили російські військові.

Донбас Арена
"Донбас Арена" у 2023-му році. Фото: скріншот

Великий парк навколо стадіону став непридатним, фасад арени в деяких місцях побитий осколками. Вибиті шибки окупанти зашпаровували фанерою.

Донбас Арена
Територія навколо "Донбас Арени" у 2023 році. Фото: скриншот

Після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році стадіон став жертвою свого місцезнаходження. Біля арени знаходяться як відділок поліції, який використовується як штаб для військових, так і великі підприємства, де знаходилися склади з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. Це законні об'єкти для ударів, які арена "чула" у своєму районі.

Знищення "Донбас Арени"

Російські окупанти, які не можуть утримувати стадіон у прийнятному вигляді, хочуть його знести. Сучасну та технологічну арену просто хочуть підірвати, адже не знають, що з нею робити. На її місці збудують безликий стадіон на кілька тисяч глядацьких місць.

Чи є плани "Шахтаря" на випадок деокупації Донецька? Так. У клубі готові реконструювати арену. Щоправда, це коштуватиме десятки мільйонів доларів, якщо не сотні, але "гірники" мріють про повернення.

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