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Донбасс Арена — как выглядит главный стадион Донецка после 10 лет в оккупации

24 февраля 2024 10:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Донбасс Арена — как выглядит главный стадион Донецка после 10 лет в оккупации
"Донбасс Арена" в оккупации. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Апофеозом истории футбольного подъема в Украине в 2008-2013 годах была "Донбасс Арена" — первый величественный футбольный стадион в стране, построенный за частные средства. Тогда, творение турецких подрядчиков было на первых полосах многих спортивных газет Европы.

Однако "Шахтер" не долго на ней играл, ведь в 2014-м году началась оккупация Донецка российскими войсками и сепаратистами, которыми в основном ставали местные маргиналы, передает портал Новини.LIVE.

В годовщину полномасштабного российского вторжения наш портал хочет напомнить о символе украинского футбола, который почти 10 лет находится в оккупации.

Историческая память

"Донбасс Арена", когда-то один из символов футбольного подъема Украины, введена в эксплуатацию в 2009 году. Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов потратил на ее сооружение 400 млн долларов. Дизайном стадиона в виде летающей тарелки занимались англичане, строил ее турецкий подрядчик.

Кроме стадиона на 50 тысяч человек, вокруг него появился парк на 25 гектар, где было 77 тысяч видов растений, и сад камней.

Стадион в годы своего счастливого существования принимал Лигу чемпионов, матчи Евро-2012, на нем проходили концерты звезд мировой величины, как Бьйонсе, но затем пришел 2014 год и оккупация.

Тени прошлого на "Донбасс Арене"

Сегодня "Донбасс Арена" выглядит как серая, обвитая гарью войны и шахт Донбасса, тень своего прошлого. Большая часть стадиона осталась в запущенном состоянии после эвакуации "Шахтера" в 2014-м году. До 2017-го представители клуба еще имели отношение к стадиону и хоть как-то могли влиять, но затем его захватили российские военные.

Донбасс Арена
"Донбасс Арена" в 2023-м году. Фото: скриншот

Большой парк вокруг стадиона пришел в негодность, фасад арены в некоторых местах побит осколками. Выбитые стекла оккупанты заделывали фанерой.

Донбасс Арена
Территория вокруг "Донбасс Арены" в 2023-м году. Фото: скриншот

После полномасштабного российского вторжения в 2022-м году стадион стал жертвой своего местонахождения. Возле арены находятся как участок полиции, используемым как штаб для военных, так и большие предприятия, где находились склады с боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Это законные объекты для ударов, которые арена "слышала" в своем районе.

Уничтожение "Донбасс Арены"

Российские оккупанты, которые не могут содержать стадион в приемлемом виде, хотят его снести. Современную и технологичную арену просто хотят взорвать, ведь не знают, что с ней делать. На ее месте построят безликий стадион на несколько тысяч зрительских мест.

Есть ли планы у "Шахтера" на случай деоккупации Донецка? — Да. В клубе готовы реконструироваться арену. Правда, это будет стоить десятки миллионов долларов, если не сотни, но "горняки" мечтают о возвращении.

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футбол
ФК Шахтер
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оккупация
Россия
Донбасс Арена
2 года войны

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