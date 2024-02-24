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Бразилець із Полісся перейде до легендарного українського клубу

24 лютого 2024 15:01
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Агабекян Карен
редактор
Бразилець із Полісся перейде до легендарного українського клубу
Аріельсон у "Поліссі". Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після першої половини сезону УПЛ житомирське "Полісся" відмовилося від послуг орендованого 19-річного бразильського центрфорварда Аріельсона. Взимку футболіст повернувся до "Крузейро".

Проте, за інформацією каналу Zorya Londonsk, бразилець близький до повернення в Україну.

Що відомо про трансфер Аріельсона

За інформацією Zorya Londonsk, кілька джерел повідомило про повернення бразильця до України, але не до УПЛ, а до Першої ліги.

Джерела зазначили, що футболіст перейде до львівських "Карпат" на правах оренди.

При цьому наголошується, що переговори точаться вже давно, але лише зараз футболіст погодився на перехід. У "Карпатах" бачили у футболісті пріоритетне посилення.

У першій половині сезону у складі "Полісся" Аріельсон у 16 матчах у чемпіонаті та Кубку України забив один гол і зробив два асисти.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Аліельсона у 500 тисяч євро.

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Карпати
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