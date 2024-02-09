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ФК Полісся показав ефектне промо перспективного новачка команди

9 лютого 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФК Полісся показав ефектне промо перспективного новачка команди
Денис Ндукве на фотосесії "Полісся". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво житомирського футбольного клубу "Полісся" підписало контракт із багатообіцяючим форвардом. Українець Денис Ндукве вже вступив до тренерського штабу Юрія Калитвинцева.

"Полісся" представило нового футболіста ефектним роликом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Житомирське "Полісся" продовжує боротися за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). За підсумками 17 турів у турнірній таблиці лідирують "Кривбас" та "Дніпро-1", але підопічні Юрія Калитвинцева відстають від них на два очки.

"Полісся" забило найменше голів із шістки найкращих команд УПЛ. Житомирський клуб вирішив посилити конкуренцію у лінії атаки. З цією метою було здійснено трансфер 23-річного Дениса Ндукве. Команда продемонструвала ефектне промо нового гравця, яке було знято у житомирських лісах. Поява Ндукве супроводжується вовчим завиванням, а в кінці з'являється напис "вітаємо в зграї ".

Денис Ндукве
Денис Ндукве на зборах "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Що відомо про Дениса Ндукве

Форвард є вихованцем харківського футболу. Він підписав контракт із "Поліссям" на чотири роки. Він виступав за команди "Металіст 1925", "Краматорськ", "Чайку" та ФК "Звягель".

У сезоні-2022/2023 Денис Ндукве зіграв за "Звягель" 19 поєдинків. Він зумів 16 разів відзначитись і зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

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Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

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Денис Ндукве

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