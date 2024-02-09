ФК Полесье показал эффектное промо перспективного новичка команды

Денис Ндукве на фотосессии "Полесья". Фото: пресс-служба клуба

Руководство житомирского футбольного клуба "Полесье" подписало контракт с многообещающим форвардом. Украинец Денис Ндукве уже поступил в расположение тренерского штаба Юрия Калитвинцева.

"Полесье" представило нового футболиста эффектным роликом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Житомирское "Полесье" продолжает бороться за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ). По итогам 17 туров в турнирной таблице лидируют "Кривбасс" и "Днепр-1", но подопечные Юрия Калитвинцева отстает от них на два очка.

"Полесье" забило меньше всех голов из шестерки лучших команд УПЛ. Житомирский клуб решил усилить конкуренцию в линии атаки. С этой целью был осуществлен трансфер 23-летнего Дениса Ндукве. Команда продемонстрировала эффектное промо нового игрока, которое было снято в житомирских лесах. Появление Ндукве сопровождается волчьим завыванием, а в конце появляется надпись "приветствуем в стае".

Денис Ндукве на сборах "Полесья". Фото: пресс-служба клуба

Что известно про Дениса Ндукве

Форвард является воспитанником харьковского футбола. Он подписал контракт с "Полесьем" на четыре года. Он выступал за команды "Металлист 1925", "Краматорск", "Чайку" и ФК "Звягель".

В сезоне 2022/2023 Денис Ндукве сыграл за "Звягель" 19 поединков. Он сумел 16 раз отличиться и сделал пять результативных передач.

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