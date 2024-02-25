Нагельсман готується змінити Тухеля в Баварії

Юліан Нагельсман може повернутися в "Баварію". Фото: instagram.com/julian.nagelsmann

У мюнхенській "Баварії" шукають заміну головному тренеру Томасу Тухелю. Одним із варіантів є колишній наставник клубу Юліан Нагельсман.

Про це заявив журналіст Bild Крістіан Фальк.

Гравці "Баварії" у матчі з "РБ Лейпциг". Фото: "Баварія"

Що відомо про повернення Нагельсмана

Фахівець на початку 2023 року зі скандалом залишив "Баварію", коли його звільнили не через спортивні результати у турнірних таблицях, а тому, що не розвивалися молоді гравці. Замінив Нагельсмана Тухель.

Джерело стверджує, що Нагельсман готовий повернутися, оскільки люди, які його звільнили в керівництві клубу, пішли у відставку. Приємним бонусом буде можливість насолити Тухелю, з яким він має погані стосунки.

При цьому в "Баварії" готові підтримати кандидатуру Нагельсмана лише в тому випадку, якщо Хабі Алонсо відмовиться очолити команду в літнє міжсезоння.

Після 23 турів чемпіонату Німеччини "Баварія" йде на другій позиції та на 8 очок відстає від "Баєра" Алонсо, який іде у Бундеслізі без поразок.

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