У Трубина в Бенфике может появиться еще один украинский конкурент

Артур Кабрал и Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Португальский клуб Бенфика, ворота которого защищает украинский голкипер Анатолий Трубин , подписал еще одного украинского вратаря. Правда, речь идет о тренировочном договоре с Игорем Костенко, уже несколько лет выступающим за молодежные команды клуба.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Костенко — воспитанник киевского Динамо. Он проводит третий сезон в системе "орлов", однако только сейчас подписал первое официальное соглашение с клубом. Игорю в день заключения договора исполнилось 16 лет.

Игорь Костенко. Instagram

В текущей кампании на его счету 22 матча за молодежные команды Бенфики.

До полноценного контракта 2 года

Тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение.

Клуб берет на себя ответственность за такие важные направления, как питание игрока, его проживание в надлежащих условиях и медицинское обслуживание.

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Кейн и Де Лигт летом могут уйти из "Баварии".

Бывший голкипер "Шахтера" раскритиковал Пушича после поражения от "Марселя".