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У Трубина в Бенфике может появиться еще один украинский конкурент

23 февраля 2024 21:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
У Трубина в Бенфике может появиться еще один украинский конкурент
Артур Кабрал и Анатолий Трубин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Португальский клуб Бенфика, ворота которого защищает украинский голкипер Анатолий Трубин , подписал еще одного украинского вратаря. Правда, речь идет о тренировочном договоре с Игорем Костенко, уже несколько лет выступающим за молодежные команды клуба.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Костенко — воспитанник киевского Динамо. Он проводит третий сезон в системе "орлов", однако только сейчас подписал первое официальное соглашение с клубом. Игорю в день заключения договора исполнилось 16 лет.

бенфика
Игорь Костенко. Instagram

В текущей кампании на его счету 22 матча за молодежные команды Бенфики.

До полноценного контракта 2 года

Тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение.

Клуб берет на себя ответственность за такие важные направления, как питание игрока, его проживание в надлежащих условиях и медицинское обслуживание.

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Динамо
Футбол трансферы
Бенфика
Анатолий Трубин

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