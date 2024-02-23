У Трубіна в Бенфіці може з'явитись ще один український конкурент

Артур Кабрал та Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Португальський клуб Бенфіка, ворота якого захищає український голкіпер Анатолій Трубін, підписав ще одного українського воротаря. Щоправда, мова йде про тренувальний договір з Ігорем Костенком, який вже кілька років виступає за молодіжні команди клубу.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

Костенко — вихованець київського Динамо. Він проводить третій сезон у системі "орлів", проте тільки зараз підписав першу офіційну угоду з клубом. Ігорю у день укладання контракту виповнилося 16 років.

Ігор Костенко. Instagram

У поточній кампанії на його рахунку 22 матчі за молодіжні команди Бенфіки.

До повноцінного контракту 2 роки

Тренувальний контракт гарантує клубу наявність певних прав на гравця до того, як він досягне повноліття та зможе підписати повноцінну угоду.

Клуб бере на себе відповідальність за такі важливі напрямки, як харчування гравця, його проживання у належних умовах та медичне обслуговування.

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