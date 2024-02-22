Трубін розкрив секрет успішної гри під час пенальті

Анатолій Трубін відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/slbenfica/

Молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін готовий зробити все можливе для виходу "Бенфіки" до чвертьфіналу Ліги Європи. Воротар заявив, що його команда впевнена у перемозі.

Трубін пояснив, що допомагає йому відбивати одинадцятиметрові удари, повідомляє A Bola.

Португальська "Бенфіка" готується зіграти з французькою "Тулузою" на виїзді в рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи. Підопічні Рогера Шмідта виграли першу зустріч з рахунком 2:1, але друга частина протистояння стане для "Бенфіки" складним випробуванням.

Трубін готовий до всього

Протистояння "Тулузи" та "Бенфіки" може сягнути додаткового часу, а потім і серії пенальті. Рік тому Анатолій Трубін допоміг "Шахтарю" подолати опір іншого французького клубу. Український воротар став героєм серії пенальті матчу із "Ренном". І він готовий повторити це досягнення.

Анатолій Трубін із уболівальниками "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Анатолій Трубін пояснив, що серія пенальті для будь-якого голкіпера є однією із найлегших частин матчу. Причина полягає в тому, що воротарі тим часом практично не відчувають тиску.

Однак Трубін упевнений, що у протистоянні з "Тулузою" до пенальті справа не дійде. За його словами, "Бенфіка" здобуде перемогу в основний час поєдинку.

Нагадаємо, "Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану обрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

"Реал" отримає пропозицію щодо Луніна від "Манчестер Юнайтед".

Київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.