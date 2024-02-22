Трубін розкрив секрет успішної гри під час пенальті
Молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін готовий зробити все можливе для виходу "Бенфіки" до чвертьфіналу Ліги Європи. Воротар заявив, що його команда впевнена у перемозі.
Трубін пояснив, що допомагає йому відбивати одинадцятиметрові удари, повідомляє A Bola.
Португальська "Бенфіка" готується зіграти з французькою "Тулузою" на виїзді в рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи. Підопічні Рогера Шмідта виграли першу зустріч з рахунком 2:1, але друга частина протистояння стане для "Бенфіки" складним випробуванням.
Трубін готовий до всього
Протистояння "Тулузи" та "Бенфіки" може сягнути додаткового часу, а потім і серії пенальті. Рік тому Анатолій Трубін допоміг "Шахтарю" подолати опір іншого французького клубу. Український воротар став героєм серії пенальті матчу із "Ренном". І він готовий повторити це досягнення.
Анатолій Трубін пояснив, що серія пенальті для будь-якого голкіпера є однією із найлегших частин матчу. Причина полягає в тому, що воротарі тим часом практично не відчувають тиску.
Однак Трубін упевнений, що у протистоянні з "Тулузою" до пенальті справа не дійде. За його словами, "Бенфіка" здобуде перемогу в основний час поєдинку.
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