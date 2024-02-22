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Трубін розкрив секрет успішної гри під час пенальті

22 лютого 2024 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розкрив секрет успішної гри під час пенальті
Анатолій Трубін відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий голкіпер збірної України Анатолій Трубін готовий зробити все можливе для виходу "Бенфіки" до чвертьфіналу Ліги Європи. Воротар заявив, що його команда впевнена у перемозі.

Трубін пояснив, що допомагає йому відбивати одинадцятиметрові удари, повідомляє A Bola.

Португальська "Бенфіка" готується зіграти з французькою "Тулузою" на виїзді в рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи. Підопічні Рогера Шмідта виграли першу зустріч з рахунком 2:1, але друга частина протистояння стане для "Бенфіки" складним випробуванням.

Трубін готовий до всього

Протистояння "Тулузи" та "Бенфіки" може сягнути додаткового часу, а потім і серії пенальті. Рік тому Анатолій Трубін допоміг "Шахтарю" подолати опір іншого французького клубу. Український воротар став героєм серії пенальті матчу із "Ренном". І він готовий повторити це досягнення.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін із уболівальниками "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Анатолій Трубін пояснив, що серія пенальті для будь-якого голкіпера є однією із найлегших частин матчу. Причина полягає в тому, що воротарі тим часом практично не відчувають тиску.

Однак Трубін упевнений, що у протистоянні з "Тулузою" до пенальті справа не дійде. За його словами, "Бенфіка" здобуде перемогу в основний час поєдинку.

Нагадаємо, "Шахтар" отримає пропозицію щодо Судакова з англійської Прем'єр-ліги. 

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спорт
футбол
Ліга Європи
Бенфіка
Анатолій Трубін

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