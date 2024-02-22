Трубин раскрыл секрет успешной игры во время пенальти

Анатолий Трубин отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/slbenfica/

Молодой голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готов сделать все возможное для выхода "Бенфики" в четвертьфинал Лиги Европы. Вратарь заявил, что его команда уверена в победе.

Трубин объяснил, что помогает ему отражать одиннадцатиметровые удары, сообщает A Bola.

Португальская "Бенфика" готовится сыграть с французской "Тулузой" на выезде в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Подопечные Рогера Шмидта выиграли первую встречу со счетом 2:1, но ответная часть противостояния станет для "Бенфики" сложным испытанием.

Трубин готов ко всему

Противостояние "Тулузы" и "Бенфики" может дойти до дополнительного времени, а потом и до серии пенальти. Год назад Анатолий Трубин помог "Шахтеру" преодолеть сопротивление другого французского клуба. Украинский вратарь стал героем серии пенальти матча с "Ренном". И он готов повторить то достижение.

Анатолий Трубин с болельщиками "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

Анатолий Трубин объяснил, что серия пенальти для любого голкипера является одной из самых легких частей матча. Причина заключается в том, что вратари в это время практически не ощущают давления.

Однако Трубин уверен, что в противостоянии с "Тулузой" до пенальти дело не дойдет. По его словам, "Бенфика" одержит победу в основное время поединка.

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