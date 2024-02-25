Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина
Легендарные голкиперы Давид Де Хеа и Мануэль Нойер получали предложения из Саудовской Аравии. И оба отказались от них.
В подписании вратарей был заинтересован "Аль-Наср", сообщил портал AS.
Де Хеа и Нойера в Саудовской Аравии не будет
По информации источника, бывшему вратарю "Манчестер Юнайтед" и действующему голкиперу "Баварии"мпредлагали зарплату в размере 30 млн евро за сезон.
В "Аль-Насре" ищут вратаря, который не только хорош в своей работе, но и с имеющимся медийным багажом. Претендентами на место в воротах являются Андрей Лунин, Ян Облак, Марк-Андре Тер-Штеген и Кейлор Навас.
Отметим, что Де Хеа после ухода из "Манчестер Юнайтед" не нашел новой команды. Сейчас его трансферная стоимость по версии "Трансфермаркт" составляет 8 млн евро.
Нойер в текущем сезоне в 19 матчах пропустил 22 мяча и восемь игр отыграл без пропущенных голов.
"Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии сейчас идет на втором месте с отставанием в 7 очков от "Аль-Хиляля". Тренирует клуб бывший наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, а лучший бомбардир в нем Криштиану Роналду — 27 голов в 28 матчах текущего сезона.
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