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Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина

25 февраля 2024 08:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина
Давид Де Хеа прощается с "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарные голкиперы Давид Де Хеа и Мануэль Нойер получали предложения из Саудовской Аравии. И оба отказались от них.

В подписании вратарей был заинтересован "Аль-Наср", сообщил портал AS.

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер на тренировке. Фото: instagram.com/manuelneuer/

Де Хеа и Нойера в Саудовской Аравии не будет

По информации источника, бывшему вратарю "Манчестер Юнайтед" и действующему голкиперу "Баварии"мпредлагали зарплату в размере 30 млн евро за сезон.

В "Аль-Насре" ищут вратаря, который не только хорош в своей работе, но и с имеющимся медийным багажом. Претендентами на место в воротах являются Андрей Лунин, Ян Облак, Марк-Андре Тер-Штеген и Кейлор Навас.

Отметим, что Де Хеа после ухода из "Манчестер Юнайтед" не нашел новой команды. Сейчас его трансферная стоимость по версии "Трансфермаркт" составляет 8 млн евро.

Нойер в текущем сезоне в 19 матчах пропустил 22 мяча и восемь игр отыграл без пропущенных голов.

"Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии сейчас идет на втором месте с отставанием в 7 очков от "Аль-Хиляля". Тренирует клуб бывший наставник донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, а лучший бомбардир в нем Криштиану Роналду — 27 голов в 28 матчах текущего сезона.

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футбол
Футбол трансферы
Давид де Хеа
Мануэль Нойер
Аль-Наср

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