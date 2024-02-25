Де Хеа та Нойєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна

Давид Де Хеа прощається з "Манчестер Юнайтед" Фото: REUTERS/David Klein

Легендарні голкіпери Давид Де Хеа та Мануель Нойєр отримували пропозиції із Саудівської Аравії. І обидва відмовилися від них.

У підписанні воротарів був зацікавлений Аль-Наср, повідомив портал AS.

Мануель Нойєр на тренуванні. Фото: instagram.com/manuelneuer/

Де Хеа та Нойєра в Саудівській Аравії не буде

За інформацією джерела, колишньому воротарю "Манчестер Юнайтед" і чинному голкіперу "Баварії" пропонували зарплату в розмірі 30 млн євро за сезон.

В "Аль-Насрі" шукають воротаря, який не тільки хороший у своїй роботі, а й із наявним медійним багажем. Претендентами на місце у воротах є Андрій Лунін, Ян Облак, Марк-Андре Тер-Штеген та Кейлор Навас.

Зазначимо, що Де Хеа після відходу з "Манчестер Юнайтед" не знайшов нової команди. Наразі його трансферна вартість за версією "Трансфермаркт" становить 8 млн євро.

Нойєр цього сезону в 19 матчах пропустив 22 м'ячі і вісім ігор відіграв без пропущених голів.

"Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії зараз йде на другому місці з відставанням у 7 очок від "Аль-Хіляля". Тренує клуб колишній наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру, а найкращий бомбардир у ньому Кріштіану Роналду — 27 голів у 28 матчах цього сезону.

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