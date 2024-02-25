Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Де Хеа та Нойєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна arrow

Де Хеа та Нойєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна

25 лютого 2024 08:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Де Хеа та Нойєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна
Давид Де Хеа прощається з "Манчестер Юнайтед" Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарні голкіпери Давид Де Хеа та Мануель Нойєр отримували пропозиції із Саудівської Аравії. І обидва відмовилися від них.

У підписанні воротарів був зацікавлений Аль-Наср, повідомив портал AS.

Мануель Нойєр
Мануель Нойєр на тренуванні. Фото: instagram.com/manuelneuer/

Де Хеа та Нойєра в Саудівській Аравії не буде

За інформацією джерела, колишньому воротарю "Манчестер Юнайтед" і чинному голкіперу "Баварії" пропонували зарплату в розмірі 30 млн євро за сезон.

В "Аль-Насрі" шукають воротаря, який не тільки хороший у своїй роботі, а й із наявним медійним багажем. Претендентами на місце у воротах є Андрій Лунін, Ян Облак, Марк-Андре Тер-Штеген та Кейлор Навас.

Зазначимо, що Де Хеа після відходу з "Манчестер Юнайтед" не знайшов нової команди. Наразі його трансферна вартість за версією "Трансфермаркт" становить 8 млн євро.

Нойєр цього сезону в 19 матчах пропустив 22 м'ячі і вісім ігор відіграв без пропущених голів.

"Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії зараз йде на другому місці з відставанням у 7 очок від "Аль-Хіляля". Тренує клуб колишній наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру, а найкращий бомбардир у ньому Кріштіану Роналду — 27 голів у 28 матчах цього сезону.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

футбол
Футбол трансфери
Давид де Хеа
Мануель Ноєр
Аль-Наср

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Актуальне по темі