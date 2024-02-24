Лунін отримає щедру пропозицію від відомого клубу — деталі трансферу

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін невдовзі може стати футболістом однієї з найбагатших футбольних команд у світі. Цей клуб потребує посилення позиції голкіпера.

Про це повідомив авторитетний іспанський портал AS.

Лунін може виїхати на Близький Схід за величезною зарплатою

Українським голкіпером мадридського "Реала" цікавиться "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.

За інформацією джерел, у клубі розуміють, що молодий голкіпер не хоче їхати до Саудівської Аравії у розквіті сил, але готові переконати його величезною зарплатою у розмірі 30 млн на рік. Щоправда, джерело не вказало валюту, але чи це в доларах, чи євро, сума дуже велика.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: AS

Однак Лунін не є кандидатом №1 для Аль-Насра. Вони також розглядають можливість посилення складу Яном Облаком з "Атлетіко", Марком-Андре тер Штегеном з "Барселони" та Кейлором Навасом з "ПСЖ".

Зазначимо, що цього сезону Лунін у 18 матчах у всіх турнірах пропустив 14 м'ячів і ще вісім ігор завершив "сухими".

"Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії зараз йде на другому місці з відставанням у 7 очок від "Аль-Хіляля". Тренує клуб колишній наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру, а найкращий бомбардир у ньому Кріштіану Роналду — 27 голів у 28 матчах цього сезону.

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